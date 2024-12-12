Bahadın Beldesi geçmişi ve modernliği bir arada yaşatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bahadın Beldesi geçmişi ve modernliği bir arada yaşatıyor

Bahadın Beldesi geçmişi ve modernliği bir arada yaşatıyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Beldesi, Arif Hoca Müzesi'nden kadın istihdam merkezine, yaşlanma vakfından üretim faaliyetlerine kadar birçok alanda örnek projelere imza atıyor.

12.12.2024 11:35  Güncelleme: 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Beldesi, Arif Hoca Müzesi'nden kadın istihdam merkezine, yaşlanma vakfından üretim faaliyetlerine kadar birçok alanda örnek projelere imza atıyor.

Bahadın Beldesi'nde yapılan çalışmalar ve kuruluşlar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Sami Eroğlu, Arif Hoca Müzesi'nin kapsamını anlattı. Yozgat civarında kullanılan el işçiliğine dayalı alet ve edevatların sergilendiği müzenin ziyaretçilerini beklediğini belirten Eroğlu "Yozgat'ta veya Bahadın'da özellikle tarihe geçmiş ya da bu ülkenin kuruluşunda canını vermiş Bahadınlı Kurtuluş Savaşı gazilerinin, şehitlerinin, kahramanlarının büstlerini hikayeleri ile birlikte dikeceğiz. Ben onlardan birinin torunuyum. Dedem Kurtuluş Savaşı gazisi. Dedemin İstiklal Madalyası'nı ben de her törende takarım" dedi.

"Yaşlanma vakfı, otel konseptinde hizmet veriyor"

Bahadın Beldesi'nin en dikkat çeken kuruluşlarından biri olan ve aktif yaşlanma modeliyle alışılmışın dışında hizmet veren Yaşlanma Vakfı'nın çalışmalarını yerinde inceleyen Eroğlu "Bahadın Yaşlanma Vakfı, yaşlılarımıza otel konseptinde hizmet veriyor. Burası bir huzurevi değil, burası bir yaşlı bakım merkezi değil. Burası neredeyse beş yıldızlı bir otel" cümlelerini kullandı.

"3 aylığına geldi, 2 yıldır dönmüyor"

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen deprem felaketi sonrası yardımları ulaştırmak üzere bölgeye gittiğini ifade eden Başkan Eroğlu, Gaziantep'te Emire Çelik ile tanıştıklarını söyledi. Eroğlu, "Emire teyzeyi biz Antep'ten getirdik. Depremzedeydi. Yaşlanma Vakfı'mızda konuk ettik. 3 aylığına gelmişti ancak 2 yılı geçti ve dönmek istemedi. Bahadınlı oldu" diye konuştu.

"Kadın İstihdam Merkezi, Bahadın'ın üretim üssü olacak"

Kadın İstihdam Merkezi hakkında da bilgi veren Eroğlu "Kadın İstihdam Merkezi, Japonya Büyükelçiliği tarafından yapıldı. Kadınların istihdam edilmesi, üretim sağlaması, ekonomik hayata kazandırılması amacıyla yaptırılmış bir yer. Burada önceden hafriyat vardı. Onları kaldırdık ve meyve ağaçları diktik. Ağaçlardan yetişen meyveleri kadınlar işleyecek, pazarlayacak ve aile ekonomisine katkı sağlayacak. Burası Bahadın'ın üretim üssü olacak" ifadelerini kullandı.

"Siparişlere yetişemiyoruz"

Kadın İstihdam Merkezi'nde üretim yapan Pervin Koç, "Arkadaşımla dernek kurmaya karar verdik. Derneğimiz kurulalı 7 yıl oldu. Şu an Başkanımızın sayesinde 8 aydır yeni yerimizde üretim yapıyoruz. Boncuk mantı, erişte çeşitleri, kavurga, ayva reçeli, madımak, kayısı reçeli, kıymalı mantı, kekik, kiraz sapı gibi ürünler üretiyoruz. Örneğin kiraz sapı çay gibi demleniyor ödem atmak için kullanılıyor. Bizler ürünlerimizi her yere kargo ile gönderiyoruz. Çok talep var. Siparişlere yetişemiyoruz" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yaşlanma, Bahadın, Ekonomi, Sorgun, Deprem, yozgat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bahadın Beldesi geçmişi ve modernliği bir arada yaşatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:28 Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı MSB’den beklenen açıklama geldi Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı? MSB'den beklenen açıklama geldi
12:10 Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı
12:04 Cibaliye mülteci kampında kalan yaşlı adam: Ailemden 70 kişiyi tamamen yaktılar Cibaliye mülteci kampında kalan yaşlı adam: Ailemden 70 kişiyi tamamen yaktılar
11:23 Suriye’de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor
09:23 Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı
16:32 ABD’de merakla beklenen enflasyon verisi açıklandı ABD'de merakla beklenen enflasyon verisi açıklandı
16:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’de işkenceye biz son verdik Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de işkenceye biz son verdik
16:30 İşte Beşar Esad’ın film gibi kaçma hikayesi İşte Beşar Esad'ın film gibi kaçma hikayesi
16:23 15 yaşındaki çocuk “dışarı çay servisi yapmadı“ diye kahvehaneciyi öldürdü 15 yaşındaki çocuk "dışarı çay servisi yapmadı" diye kahvehaneciyi öldürdü
16:20 Galatasaray, İsveç’e 5 eksikle gidiyor Galatasaray, İsveç'e 5 eksikle gidiyor
16:18 Gıda sahtekarlarına yenileri eklendi Gıda sahtekarlarına yenileri eklendi
16:13 Ancelotti’nin takımda kalacağını açıkladığı Arda Güler, transfer görüşmesi yaptı Ancelotti'nin takımda kalacağını açıkladığı Arda Güler, transfer görüşmesi yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 12:41:28. #1.12#
SON DAKİKA: Bahadın Beldesi geçmişi ve modernliği bir arada yaşatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.