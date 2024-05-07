Bahamalar bayraklı lüks yolcu gemisi "Emerald Azzurra" Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.
Kuşadası'ndan sonra rotasını Bodrum'a çeviren 110 metre uzunluğundaki gemide çoğu Kanadalı 84 yolcu ile 75 personel bulunduğu öğrenildi.
Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından sahilde yürüdü. Kentteki tarihi yerleri ve çarşıyı gezen turistler, alışveriş de yaptı. Turistler, gezdikleri yerlerde hatıra fotoğrafı çektirdi.
"Emerald Azzurra", gece saatlerinde Rodos Adası'na hareket edecek.
Son Dakika › Ekonomi › Bahamalar bayraklı lüks yolcu gemisi Bodrum'a geldi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?