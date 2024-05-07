Bahamalar bayraklı lüks yolcu gemisi Bodrum'a geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Bahamalar bayraklı lüks yolcu gemisi Bodrum'a geldi

Bahamalar bayraklı lüks yolcu gemisi Bodrum\'a geldi

Kuşadası'ndan sonra rotasını Bodrum'a çeviren 110 metre uzunluğundaki Bahamalar bayraklı lüks yolcu gemisi 'Emerald Azzurra', 84 Kanadalı yolcu ve 75 personel ile Bodrum'a ulaştı. Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından Bodrum'un tarihi yerlerini gezdi ve çarşıda alışveriş yaptı. Geminin sonraki durağı ise Rodos Adası olacak.

07.05.2024 15:47
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Bahamalar bayraklı lüks yolcu gemisi "Emerald Azzurra" Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Kuşadası'ndan sonra rotasını Bodrum'a çeviren 110 metre uzunluğundaki gemide çoğu Kanadalı 84 yolcu ile 75 personel bulunduğu öğrenildi.

Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından sahilde yürüdü. Kentteki tarihi yerleri ve çarşıyı gezen turistler, alışveriş de yaptı. Turistler, gezdikleri yerlerde hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Emerald Azzurra", gece saatlerinde Rodos Adası'na hareket edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bahamalar bayraklı lüks yolcu gemisi Bodrum'a geldi - Son Dakika

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