Bahamalar bayraklı yolcu gemisi Bodrum'a geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Bahamalar bayraklı yolcu gemisi Bodrum'a geldi

Bahamalar bayraklı 'Resilient Lady' isimli yolcu gemisi, Bodrum ilçesine 2 bin 540 yolcuyla geldi. İngiliz ve ABD uyruklu turistler, Bodrum'un tarihi ve turistik yerlerini gezdi ve alışveriş yaptı. Gemi, akşam saatlerinde Mikonos Limanı'na hareket edecek.

12.06.2024 14:29
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Muğla'nın Bodrum ilçesine, Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" isimli yolcu gemisiyle 2 bin 540 yolcu geldi.

Rodos Limanı'nın ardından Bodrum ilçesine gelen 277 metrelik kruvaziyer, 2 bin 540 yolcusu ve 1151 personeliyle Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.

Çoğunluğunu İngiliz ve ABD uyruklu yolcuların oluşturduğu turistler, Paşatarlası, Kumbahçe ve Kale Caddesi'nde yürüyüş yaptı.

Hediyelik eşya satan iş yerlerinden alışveriş yapan yolculardan bazıları da Bodrum Kalesi, Bodrum Antik Tiyatro, Myndos Kapısı ve değirmenler gibi tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Geminin akşam saatlerinde Mikonos Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bahamalar bayraklı yolcu gemisi Bodrum'a geldi - Son Dakika

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