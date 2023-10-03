Bahçeli emekli zammı için hükümete formülü verdi: Enflasyon üzerinden yapılmalı ve kök ücrete yansıtılmalı - Son Dakika

Bahçeli emekli zammı için hükümete formülü verdi: Enflasyon üzerinden yapılmalı ve kök ücrete yansıtılmalı

Son Güncelleme: 03.10.2023 11:51

MHP lideri Devlet Bahçeli'den emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili hükümete dikkat çeken bir çağrı geldi. Emeklilere enflasyon üzerinden zam yapılmasını isteyen Bahçeli, ''Sayıları 16 milyonu bulan emeklilerimizin insanca ve huzur içinde yaşayacağı bir ücret düzeyine kavuşmalarından başka seçenek ise kalmamıştır. Emekli maaşlarındaki muhtemel iyileştirmeler, enflasyon üzerinden zam yapılması ve hatta zammın kök ücrete yansıtılması samimi dileğimiz ve beklentimizdir.'' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Emekli zammıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bahçeli, hükümete dikkat çeken bir çağrı yaptı. Bahçeli emekli zammının enflasyona göre yapılmasını ve zammın kök ücrete yansıtılmasını istedi.

"HAYAT PAHALILIĞI TESİRİNİ KAYBEDECEK"

Hayat pahalılığının giderileceğini söyleyen Bahçeli, "Sosyal ve ekonomik reformlarla toplumsal refah ve rahatlamayı daha da güçlendirmek, daha da genişletmek ve nihayet her kesime yaymak hedefimiz. Enflasyonla mücadele başarılı sonuçlar alınmaktadır. Herkesin ortak şikayeti olan hayat pahalılığı günden güne tesirini kaybedecektir." dedi.

"BAŞKA SEÇENEK KALMAMIŞTIR"

Emekli zammıyla ilgili konuşan Bahçeli, "Sayıları 16 milyonu bulan emeklilerimizin insanca ve huzur içinde yaşayacağı bir ücret düzeyine kavuşmalarından başka seçenek ise kalmamıştır. Emekli maaşlarındaki muhtemel iyileştirmeler, enflasyon üzerinde zam yapılması ve hatta zammın kök ücrete yansıtılması samimi dileğimiz ve beklentimizdir." ifadelerini kullandı.

"ESNAFIN EMEKLİLİK PRİM GÜN SAYISI 7.200'E İNDİRİLMELİ"

Esnafın prim gün şartının düşürülmesini de isteyen Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı: "Ayrıca küçük ölçekli esnaflarımızla, çiftçilerimizin prim yükünün hafifletilmesi, ev hanımlarına sigorta desteği sağlanması durumunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Bu çerçevede küçük esnafın emeklilik gün sayısı aşağı çekilmeli ve 7.200'e indirilmelidir. Cumhuriyet'in 100. yıl şerefine memurlardan işçilere, emeklilerden esnaflara, çiftçilerden dar ve orta gelirli insanlarımıza varıncaya kadar sosyal ve ekonomik yönden hepsinin yüzünü güldürmek boynumuzun borcudur."

Devlet Bahçeli, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bahçeli emekli zammı için hükümete formülü verdi: Enflasyon üzerinden yapılmalı ve kök ücrete yansıtılmalı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahçeli emekli zammı için hükümete formülü verdi: Enflasyon üzerinden yapılmalı ve kök ücrete yansıtılmalı - Son Dakika
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