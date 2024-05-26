Mersin'deki katliam gibi trafik kazasında otoyol savaş alanına döndü - Son Dakika
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Mersin'deki katliam gibi trafik kazasında otoyol savaş alanına döndü

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Mersin'de, TAG Otoyolu'nda 1 otobüs, 1 kamyon ve 2 otomobilin karıştığı katliam gibi zincirleme trafik kazasında ortalık adeta savaş alanına döndü. İlk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı kazada araçlar hurdaya döndü. Çok sayıda ekibin sevk edildiği korkunç kazada yolun açılması ve araçların çekilmesi için çalışmalar sürüyor.

26.05.2024 21:43
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Mersin'de, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı otoyol ise savaş alanına döndü.

TAG Otoyolu'nun Yenice mevkisinde, Star Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarptı.

10 KİŞİ ÖLDÜ, 40 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Katliam gibi trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

OTOYOL SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kazaya karışan araçlar hurdaya dönerken otoyol ise savaş alanına döndü. Ekipler, kazada hayatını kaybedenlerin cenazelerini birer birer toplarken yaralılar da hastaneye kaldırıldı. Araçların çekilmesi için de çalışmaların yapıldığı otoyolda ekiplerin yoğun mesaisi devam ediyor.


Kaza yerinden görüntüler:

Mersin\'deki katliam gibi trafik kazasında otoyol savaş alanına döndü
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3.Sayfa

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'deki katliam gibi trafik kazasında otoyol savaş alanına döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Kemal Demir: Allah rahmet eylesin ölenlere .yaralılara da acil şifalar diliyorum. Çok feci bir kaza. Yazık. 8 0 Yanıtla
  • Gürkan Güveniç: uçun uçun aman sakın o hız tutkunuzdan vazgeçmeyin... la ben ürün taşıyorum acaba araç savrulupta ürünler devrilip mala zarar gelirmi diye düşünüyorum sen 50 kişi insan taşıyorsun azıcık düşünsene bir kaza anında ne olur diye... yolcularda emniyet kemerlerini bir zahmet taksalar bu kadar ölüm ve yaralanma olmaz 0 0 Yanıtla
  • Mahmut Kilim: mekanları cennet olsun inşallah çok üzücü bir durum olmuş Allah sabır versin yakınlarına 0 0 Yanıtla

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