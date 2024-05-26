Mersin\'deki katliam gibi trafik kazasında otoyol savaş alanına döndü

Gürkan Güveniç:

uçun uçun aman sakın o hız tutkunuzdan vazgeçmeyin... la ben ürün taşıyorum acaba araç savrulupta ürünler devrilip mala zarar gelirmi diye düşünüyorum sen 50 kişi insan taşıyorsun azıcık düşünsene bir kaza anında ne olur diye... yolcularda emniyet kemerlerini bir zahmet taksalar bu kadar ölüm ve yaralanma olmaz