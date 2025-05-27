Bahçıvan: Enflasyonla Mücadelede Sanayi Sorunları

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, enflasyonu düşürmek için uygulanan programa işaret ederek, "Ümit ediyoruz ki çok büyük yara almadan, sanayimizin dinamizmi ve köklerinden gelen gücü çok fazla tahrip olmadan, bu süreci tekrar finansal istikrara kavuşarak başarıyla tamamlayacağız." dedi.

İSO'nun hazırladığı " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024" araştırmasının sonuçlarını açıklayan Bahçıvan, toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imalat sanayisine ilişkin açıklamaları hatırlatılan Bahçıvan, Bakan Şimşek'in imalat sanayisinin payıyla ilgili rakamsal açıklamasına bir itirazlarının bulunmadığını söyledi.

Bahçıvan, "Türkiye'deki imalat sanayisinin payı 20-25'ler arasında oynuyor. Olumsuz yıllarda ne yazık ki yüzde 20'nin altına iniyor. Olumlu yıllarda yüzde 25-26'ları zorluyor. Arzumuz özellikle yüksek teknoloji ağırlıklı bir imalat sanayisi payının Türkiye ekonomisi içindeki oranının artması ama Türkiye hizmetler sektöründe her geçen yıl büyüyen, kendini geliştiren, çok farklı sektörlerde de rekabet gücünü artıran bir ülke." diye konuştu.

Orta Vadeli Program (OVP) başladığı günden beri OVP'ye desteklerini ve inançlarını sürdürdüklerini dile getiren Bahçıvan, imalat sanayisinin hizmet sektörüne göre enflasyonun düşmesi sürecine daha fazla katkı sunduğunu anlattı.

Bahçıvan, sanayi sektörünün enflasyonun düşmesine yönünde daha fazla sorumluluk aldığını kaydederek, 2023'te OVP açıklandığında temel mallar enflasyonunun yüzde 53, hizmetler enflasyonunun da yüzde 89 mertebesinde olduğunu, bugün söz konusu oranların temel mallarda yüzde 20,3'e, hizmetlerde ise yüzde 55'e gerilediğini, aradaki 35-40 puanlık farkın devam ettiğini anlattı.

"OVP'nin bize verdiği hedefi sanayi sektörü olarak fazlasıyla yapıyoruz"

Erdal Bahçıvan, temel mallar alanındaki enflasyonun TÜFE'ye olumlu katkı sunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer sektörlerdeki başta hizmet olmak üzere direnç, toplam enflasyon üzerindeki baskıyı devam ettiriyor ve bu toplam enflasyona dönük uygulanan faiz politikası, yüksek faiz politikası ve bunun birleşiminden oluşan kredi maliyetleri de en çok nakde ve krediye ihtiyacı olan sanayiyi vuruyor. Yani (sanayiden) kaynaklanmayan enflasyonun bedeli yüksek faiz yoluyla sanayi üzerinden çözülmeye çalışıyor. Bu durum da bizi kredi faizlerinin yüzde 55'ler, yüzde 60'lar dolayında olduğu bir ortamda 40 puan reel faize doğru götürüyor. İmalat sektörünün enflasyona verdiği katkının, üretime dönük bir arz problemi ve gelecekte arzdan kaynaklanacak bir olumsuzluğa dönüşüp bu kadar güçlü enflasyona destek veren sanayinin desteğinin kendisinden kaynaklanmayan koşullarda kırılması riskine doğru döndüğünü sizlerle paylaşmak istiyorum."

Bahçıvan, hak etmedikleri ve kendilerinden kaynaklanmayan bir enflasyon oranının yüksekliğinin en büyük bedelinin yüksek faiz olarak kendilerine döndüğünü kaydederek, "Çünkü paraya en çok ihtiyacı olan sektör sanayi sektörü. Enflasyona karşı olan görevimizi, OVP'nin bize verdiği hedefi sanayi sektörü olarak fazlasıyla yapıyoruz." şeklinde konuştu.

"Finansal istikrarın önemli olduğunu da vurguluyoruz"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, zarar eden şirket sayılarının artmasına yönelik olan soruya karşılık, ilk 5 ayda 2024'ten kalan rüzgarın aynı olumsuzlukla devam ettiğini söyledi.

Bahçıvan, "Hükümetimizin tüm yetkileriyle yakın temastayız. Sanayinin ödediği bedel giderek artıyor. Bunu da dile getiriyoruz. Ama bir taraftan finansal istikrarın önemli olduğunu da vurguluyoruz." dedi.

Gelecek dönemde birtakım farklı önlem ve uygulamaların devreye alınacağı konusunda beklentilerinin oluşmaya başladığını aktaran Bahçıvan, şunları kaydetti:

"Ama net olan bir gerçek var; bizden kaynaklanmayan bu acı enflasyona karşı finansal istikrarsızlığın düzelmesi ve vücudun tekrar sağlığına kavuşması noktasında uygulanan tedavi ağır bir tedavi. Ümit ediyoruz ki çok büyük yara almadan, sanayimizin dinamizmi ve köklerinden gelen gücü çok fazla tahrip olmadan, bu süreci tekrar finansal istikrara kavuşarak başarıyla tamamlayacağız."

"Sanayiciler ücret artışı konusunda çok daha duyarlı"

Erdal Bahçıvan, İSO 500'deki maaş ve ücret artışının yüksek olmasına ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sanayi sektörü ücretler konusunda hassas davranmamış. Geçen sene de bu rakam ortaya çıktığı zaman biraz EYT tazminatlarının olduğuna dair yorum vardı. Bu sene o kadar güçlü bir EYT tazminatı da yok. Demek ki sanayi sektörünün ücret artışı konusunda rekabet etme zorluklarına ve içinde bulunduğu tüm olumsuz koşullara rağmen çalışanının en azından yaşam koşulları ve refahını değerlendirmede çok daha duyarlı davrandığını görmekteyiz. Bu rakamlar bize bunu gösteriyor."

"Yabancı sermayeli şirketlerin artması değerli"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, yabancı sermaye paylı kuruluşların sayısındaki artışa ilişkin soru üzerine, "Kaliteli yabancı sermayenin, Türkiye'ye yüksek teknoloji getirecek yabancı sermayenin ve yurt dışındaki iş ortaklıklarıyla ve pazar imkanlarıyla ülkemize ihracat gücü kazandıracak yabancı sermayenin sayısının artması ve yurt dışındaki güçlü ortaklıkları sayesinde daha güçlü finans kaynakları bulabilmesi açısından olumlu değerlendiriyorum." diye konuştu

İSO 500'deki şirketlerin üretimdeki teknoloji yoğunluğuna ilişkin bir soruya karşılık Bahçıvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yeni oluşturduğu strateji çalışmalarında bu konunun önemsendiğini söyledi.

Bu strateji sayesinde teknoloji yoğunluğunun artırılmasının amaçlandığını dile getiren Bahçıvan, "Bu konuda önümüzdeki yıllarda buna dönük çalışma yapacak firmalarımızın daha güçlü şekilde hem İSO 500'de yer alacağını ve bunun da raporlara ve rakamlara yansıyacağını düşünmekteyim." açıklamasında bulundu.