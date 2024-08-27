BAİB Başkanı: Batı Akdeniz'de ihracat artışı yaşandı

Ekonomi

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, batı Akdeniz bölgesinde yılın ilk sekiz yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 civarında bir ihracat artışı olduğunu ifade ederek, "Yüzde 1,2 büyüme ile yaklaşık olarak 1 milyar 710 milyon dolar gibi bir ihracata ulaştık" dedi.

"Ekonomik problemler, vize sorununun üzerine çıkmış durumda"

Başkan Çavuşoğlu, Bulgaristan sınır kapısında sorunların devam ettiğini fakat ekonomik problemlerin vize sorunun önüne geçtiğini dile getirdi. Çavuşoğlu, "Bulgaristan Sınır kapısında problemler yaşıyorduk, ihracatın düşmesi ve ilave tedbirlerle bir nebze olsun rahatladı. Aslında vize problemleri hala had safhada devam ediyor, tır şoförlerine ve ihracatçıya vizede çok zorlanıyoruz. Çünkü randevu alınamamakta. Fakat artık ekonomik problemler, vize sorununun üzerine çıkmış durumda" diye konuştu.

"Zararına satışlar söz konusu"

Yılın ilk sekiz ayında hedeflenen rakamlara ulaşılamasa da Batı Akdeniz Bölgesi'nde ( Antalya, Burdur, Isparta) ihracatın geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 arttığını açıklayan BAİB Başkanı Çavuşoğlu, artış yaşanmasına rağmen ihracatçının önümüzdeki dönemde sıkıntılı zamanlardan geçebileceğini öngördüğünü dile getirdi. Çavuşoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Şu anda ihracat anlamında baktığımızda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 civarında bir ihracat artışı söz konusu, bu çok sevindirici. Bir kısmı bizleri çok mutlu ediyor fakat şunu görüyoruz ki daha ileriki vadelerde sıkıntı yaşayacak gibi gözüküyoruz. Çünkü uzun zamandır maliyetlerin çok yüksek olmasına rağmen, kurdaki seviyelerin bizleri çok mutlu etmediğinden bahsediyorduk. Yüzde 1,2 bizler için gerçekten sevindirici gibi gözükse de hedeflerimiz çok daha yüksek olduğu için, hedeflerimizin çok altında kaldık. Sekizinci ayın sonu itibarıyla bölgemiz açısından, yüzde 1,2 büyüme ile yaklaşık 1 milyar 710 milyon dolar gibi bir ihracata ulaştık. Hedefimiz, hem bölgesel hem ülke olarak tüm sektörlerde orta ve uzun vadede çok yüksek ihracat rakamlarına çıkmak fakat böyle giderse müşteri kayıpları ile maalesef büyüme değil, mevcudu korumaya çalışacağız".

İhracatçıya yüzde 5 destek talebi

Maliyetlerin artışı ile birlikte yurt dışındaki müşterilerde kayıplar yaşamaya başladıklarına dikkat çeken Başkan Çavuşoğlu, devletin ihracatçıya verdiği yüzde 2'lik desteğin yüzde 5'e çıkarmasını talep ettiklerini söyledi. Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Yurt dışında yavaş yavaş müşteri kayıpları söz konusu olmaya başladı, birçok sektörde ciddi kayıplar yaşanıyor. Umuyoruz ki kısa sürede buna belli bir çözüm bulunur ve en azından müşteri kayıpları yaşamayız. Çünkü müşteri kaybı yaşamak yeni müşteri kazanmaktan çok daha zor, daha önce de yaptığımız görüşmelerde ihracatçıya yüzde ikilik bir destek verildiğini belirtmiştik bizler bu desteğin arttırılmasını arzu ediyoruz. Görüşmeler devam ediyor, yüzde 5 gibi bir talebimiz söz konusu oldu. Ekonomik dengeler bozulmayacak şekilde birtakım düzenlemelerin yapılması gerektiğine inanıyoruz."

"2023 yılında konkordato ilan eden firmaların iki katına ulaşabiliriz"

İhracatçının faiz enflasyon ve maliyet sarmalında küçülmeler yaşadığına vurgu yapan Başkan Çavuşoğlu, Batı Akdeniz bölgesinde konkordato ilan eden firma sayısında artış yaşandığını açıkladı. Çavuşoğlu, "Son dönemde ciddi konkordatolar söz konusu olmaya başladı, tabii firmalar en azından kendini koruyabilmek ve belli bir süre toparlanabilmek için bu yola başvuruyor. Bu durumun iki tane sonucu ortaya çıkıyor; şöyle ki öncelikle konkordato alan belki belli bir süre rahatlayacak ama bunun daha kalıcı sonuçları olması gerekiyor. Bunun karşılığında da aynı zamanda konkordato ilan eden firmalarında borçlu olduğu firmalar var, bu firmalar da zora girecek. Tamamen çıkılmaz bir hale gidilmemesi gerekiyor, şu anda ciddi başvurular söz konusu ve bunun zaman içerisinde daha da artacağını düşünüyoruz. Özellikle önümüzdeki bir iki ayda çok daha yüksek seviyelere çıkacağını düşünüyoruz. Burada sadece konkordato ilan eden firmayı değil, bunun alacaklılarının da bir şekilde korunuyor olması önemli. Konkordato konusunda bölgemiz açısından ciddi rakamlara ulaşmış durumdayız, rakam vermek çok zor. Fakat sanki 2023 yılında konkordato ilan eden firmaların iki katına ulaşacağımız rakamlara doğru gidiyoruz, belki de üzerine çıkacağız gibi gözüküyor. İnşallah bu gerçekleşmez" ifadelerini kullandı. - ANTALYA