BAİB'den Macaristan ve Çekya'ya İhracat Ziyareti

BAİB, Macaristan ve Çekya'ya ticari heyet göndererek yaş meyve sebze ve mermer ihracatını artırmayı hedefliyor.

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'ne (BAİB) üye firmalar, Macaristan ve Çekya'da ihracatı artırmak amacıyla yaş meyve sebze ile mermer sektörlerinde ticari heyet ziyareti gerçekleştirecek.

BAİB Başkanı Mehmet Ali Can, AA muhabirine, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi (URGE) kapsamında yapılan yurt dışı ticari heyet ziyaretlerinin ihracatın artmasında etkin rol oynadığını söyledi.

BAİB olarak her yıl hem yeni pazarlar keşfetmek hem de mevcut pazarlardaki payı artırmak amacıyla URGE Projelerine katıldıklarını anlatan Can, bunun da meyvelerini aldıklarını kaydetti.

Geçen haftalarda BAİB öncülüğünde doğaltaş ve mermer sektöründen 13 firma temsilcisinin Fas'ın Kazablanka şehrine gittiğini dile getiren Can, 200'ün üzerinde görüşme yaptıklarını ve verimli sonuçlar elde ettiklerini anlattı.

İleriki günler için yaş meyve ve sebze ile mermer sektörlerinde de bir URGE programı hazırladıklarını aktaran Can, haziran ve temmuzda Macaristan ile Çekya'ya gideceklerini bildirdi.

Can, her iki ülkeye de özellikle yaş meyve sebze ile mermer sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarla ziyaret gerçekleştireceklerini belirtti.

Her iki ülkeye ihracat, bir önceki yıla göre arttı

BAİB olarak Macaristan'a geçen yıl 14 milyon 805 bin dolarlık ihracat yaptıklarını aktaran Can, bir önceki yıla göre geçen yıl yüzde 52,3'lük artış yakaladıklarını söyledi.

Çekya'da da ihracatı yüzde 18,1 oranında artırdıklarına işaret eden Can, geçen yıl Çekya'ya 8 milyon 85 bin dolarlık bir satış yaptıklarını ifade etti.

URGE ile bu ülkelerdeki ihracatları daha da artırmak istediklerini vurgulayan Can, şöyle konuştu:

"Ana pazarlarımız Almanya, Rusya, Romanya. Macaristan ve Çekya da bizim için önemli. Dolayısıyla buralarda mevcut ihracatımızı daha fazla artırmak için arkadaşlarımızla ziyaret yapacağız. Her gittiğimiz bölgede yüzde 10-15 artış sağlarsak bizim için büyük bir kazanım olarak görüyoruz. Çünkü totalde bakmak lazım. Bir yılda sadece bir bölgeye gitmiyoruz. Macaristan ve uzak ülkeler var. Avrupa Birliği zaten biraz daha yakın olduğu için buralara daha sık seyahatler yapıyoruz. Her gittiğimiz yerde her bir artı, bir puan bizim için çok kıymetli. Mevcutta olan yerlerde en ufak bir artış yapmamız, hem birliğimiz adına hem ülkemiz adına olumlu sonuçlar verecektir."

Kaynak: AA

