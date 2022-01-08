Bakan Akar, Pakistan'ın Türkiye'den ATAK helikopteri alımından vazgeçtiği iddialarını yalanladı

Türkiye ve Pakistan arasında 2018'de imzalanan 30 adet T129 ATAK helikopterinin satışını kapsayan toplam 1.5 milyar dolarlık anlaşmanın iptal edildiği iddia edilmişti. Helikopterde LHTEC şirketinin ürettiği CTS800 motorunun kullanılması nedeniyle iddiaya göre, ABD'nin satışa izin vermediği öne sürülmüştü.

PAKİSTAN'IN ANLAŞMADAN VAZGEÇTİĞİ İDDİALARI SORULDU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün medya kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelerek, "2021 Yılı Genel Değerlendirmesi" yaptı. Görüşmenin ardından yaptığı açıklamalar sırasında Akar'a "Pakistan'ın Türkiye'den ATAK helikopterleri alımına ilişkin anlaşmadan vazgeçtiği" iddiaları da soruldu.

"İDDİALARIN GERÇEK OLMADIĞINI BELİRTTİLER"

Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Akar, "Resmi makamlarla yaptığımız görüşmelerde bu iddiaların kesinlikle gerçek olmadığını belirttiler. Pakistan yetkilileri de haberin gerçeği yansıtmadığına ilişkin açıklama yaptı" dedi.