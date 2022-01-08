Türkiye ve Pakistan arasında 2018'de imzalanan 30 adet T129 ATAK helikopterinin satışını kapsayan toplam 1.5 milyar dolarlık anlaşmanın iptal edildiği iddia edilmişti. Helikopterde LHTEC şirketinin ürettiği CTS800 motorunun kullanılması nedeniyle iddiaya göre, ABD'nin satışa izin vermediği öne sürülmüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün medya kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelerek, "2021 Yılı Genel Değerlendirmesi" yaptı. Görüşmenin ardından yaptığı açıklamalar sırasında Akar'a "Pakistan'ın Türkiye'den ATAK helikopterleri alımına ilişkin anlaşmadan vazgeçtiği" iddiaları da soruldu.
Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Akar, "Resmi makamlarla yaptığımız görüşmelerde bu iddiaların kesinlikle gerçek olmadığını belirttiler. Pakistan yetkilileri de haberin gerçeği yansıtmadığına ilişkin açıklama yaptı" dedi.
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Akar, Pakistan'ın Türkiye'den ATAK helikopteri alımından vazgeçtiği iddialarını yalanladı - Son Dakika Ekonomi