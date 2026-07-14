Bayraktar: 15 Temmuz'da milletimiz destan yazdı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 10 yıl önce millet olarak ibretlik bir sınamadan geçildiğini belirterek, " Malazgirt'te, İstanbul'un fethinde, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda karşımıza çıkan dahili ve harici düşmanlarla 15 Temmuz 2016'da bir kez daha karşı karşıya geldik." dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın Konferans Salonunda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma toplantısına 15 Temmuz gazilerinin yanı sıra bakanlığın üst düzey yöneticileri ve personeli de iştirak etti.

Video gösterimiyle başlayan ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda konuşan Bayraktar, "Bu toplantının, '15 Temmuz destanını kavrama ve milletin zaferini hatırlama noktasında faydalı olacağına inanıyor, şehadetleriyle o geceyi aydınlatan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum." ifadesini kullandı.

10 yıl önce millet olarak ibretlik bir sınamadan geçildiğini belirten Bayraktar, "Malazgirt'te, İstanbul'un fethinde, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda karşımıza çıkan dahili ve harici düşmanlarla 15 Temmuz 2016'da bir kez daha karşı karşıya geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, devletin önemli kurumlarına uzun yıllar içinde sızmış olan bir terör yapılanmasının, dışarıdan aldıkları talimatlarla egemenliği ele geçirmek istediğini anımsatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Milletimi meydanlara davet ediyorum' çağrısıyla dünyada eşi benzerine az rastlanır bir destan yazılmaya başladı." ifadesini kullandı.

Milletin uçaklara, tanklara, gemilere bayrak kaldırdığını, o gece yüreğin gücünün, çeliğin gücünü yendiğini kaydeden Bayraktar, "Minarelerden yükselen salalar adeta zaferi müjdelerken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi hainler teker teker teslim oldu. Gün ışırken iman, vatan sevgisi ve fedakarlık galip geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, hain darbe girişiminden hemen sonra Milli Enerji ve Maden Politikasını hayata geçirdiklerini vurgulayarak, "Kendi gemilerimizle, kendi insan kaynağımızla ve kendi ekipmanlarımızla dışa bağımlılığımızı sona erdirecek hamleler başlattık." ifadesini kullandı.

Milli Enerji ve Maden Politikasının 10'uncu yılında yeni bir enerji mimarisi üzerinde çalıştıklarını belirten Bayraktar, "Dünya, enerjide elektrik çağına giriyor. Bu nedenle yeni enerji mimarimizin merkezinde elektrikleşme yer alıyor. Daha dayanıklı, daha esnek ve dijitalleşen bir enerji altyapısı oluşturmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 10 yıl önce olduğu gibi bugün de yekvücut olacaklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Çok çalışacak, kardeşliğimizi güçlendirecek, kızılelmamız olan enerjide tam bağımsızlık hedefine emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatlarında, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarımızda, sahada, santrallerde, sondaj gemilerinde, maden ocaklarında, iletim ve dağıtım altyapılarında, laboratuvarlarda ve ofislerde büyük bir özveriyle görev yapan her bir çalışma arkadaşımız, Türkiye'nin enerjide ve madencilikte tam bağımsızlık yolculuğunun isimsiz kahramanlarıdır."

Mesai arkadaşlarına ortaya koydukları emek için teşekkür eden Bayraktar, "Nasıl ki 15 Temmuz gecesi milletimiz iradesine sahip çıktıysa bizler de aynı kararlılıkla ülkemizin enerjideki hedeflerine kararlılıkla sahip çıkmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki güçlü Türkiye ancak enerjide güçlü bir Türkiye ile mümkündür." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Vatan Gazileri ve Şehit Yakınları Derneği Başkanı Yaşar Gücenmez ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aydar, Bayraktar'a plaket takdim etti.

Bayraktar, fuaye alanında bulunan ve 15 Temmuz fotoğraflarından oluşan sergiyi gezdi.