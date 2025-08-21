Bakan Bayraktar: "2028 hedefimiz, yerli gazımızı 16 milyon haneye ulaştırmak" - Son Dakika
Bakan Bayraktar: "2028 hedefimiz, yerli gazımızı 16 milyon haneye ulaştırmak"

21.08.2025 10:32
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Şu anda Türkiye'de 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Şu anda Türkiye'de 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor. 2028 hedefimiz, bunu 4 katına çıkararak yerli gazımızı 16 milyon haneye ulaştırmak" dedi.

Türkiye, tarihinin en büyük gaz keşfi olan Karadeniz'deki müjdenin 5'inci yılını geride bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ağustos 2020'de yaptığı açıklamada "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih Sondaj Gemimiz, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 Kuyusu'ndaki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda" sözleriyle keşif haberini paylaştı.

170 kilometrelik boru hattı

Keşfin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 'Sakarya Gaz Sahası' adı verilen bölgede üretim için düğmeye bastı. Zonguldak'ın 170 kilometre açığında ve 2 bin 200 metre derinlikte bulunan gazın, karaya getirilmesi için 170 kilometre uzunluğunda ve 16 inç çapında boru hattı inşa edildi. Yerli gaz, 20 Nisan 2023'te karaya ulaştırıldı.

Toplam üretim 4 milyar metreküpü buldu

Faz-1 çalışmaları kapsamında Sakarya Gaz Sahası'ndaki 12 kuyudan üretim yapılıyor. Günlük üretimin 9,5 milyon metreküp olduğu sahadan bugüne kadar toplam yaklaşık 4 milyar metreküp üretim gerçekleştirildi.

Osman Gazi, üretimi katlayacak

Üretimin artırılması için yapılan Faz-2 çalışmaları ise devam ediyor. Bu aşamada Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu, önemli bir görev üstlenmeye hazırlanıyor. Faz-2 kapsamında üretilecek doğal gaz, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformunda işlenecek. Osman Gazi'de işlenecek ve karaya taşınacak gaz ile mevcut üretim kapasitesi, ikiye katlanarak günde 20 milyon metreküpe çıkarılacak.

Faz-3'e ikinci yüzer üretim platformu

Faz-3 çalışmaları kapsamında üretilecek gazın da 2028'de devre alınması beklenen ikinci yüzer üretim platformu tarafından işlenmesi planlanıyor. Yeni platformun devreye alınması ile Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretim kapasitesi, günlük 40 milyon metreküpe çıkarılacak.

Yeni gemilerden biri de Karadeniz'e

Sakarya Gaz Sahası'nda yürütülen operasyonlar, Fatih, Kanuni, Yavuz ve Abdülhamid Han Sondaj Gemileri ile kesintisiz olarak devam ediyor. Enerji filosuna yeni katılan 5'inci ve 6'ncı sondaj gemilerinden birinin de 2026 yılı içinde Karadeniz'deki arama ve üretim faaliyetlerine katılması planlanıyor.

" Mavi Vatan'da yazdığımız destanın bir nişanesi

Konuya ilişkin açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Mavi Vatan'da yazdığımız destanın bir nişanesi olan bu keşif, enerji alanındaki arama ve üretim faaliyetlerimiz için yeni ufukların kapısını araladı. Aradan geçen 5 yıllık süreçte arama ve üretim kabiliyetimiz, çok önemli bir noktaya ulaştı. Bundan sonra da durmaksızın çalışacak, kendi enerjimizi aramaya ve üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Hedef 16 milyon haneye yerli gaz

Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Bayraktar, "Şu anda Türkiye'de 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor. 2028 hedefimiz, bunu 4 katına çıkararak yerli gazımızı 16 milyon haneye ulaştırmak." açıklamasını yaptı. - ANKARA

Kaynak: İHA

