Bakan Bayraktar: Altyapı Dönüşümü Şart

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Eskiden sadece aydınlatma amaçlı olarak tasarlanmış, dizayn edilmiş ve yapılmış altyapı hatlarımız vardı. Şimdi bunun çok daha ötesinde ihtiyaçlarımızı karşılamak durumundayız. Gerek trafolarımız gerek iletim ve dağıtım hatlarımızın bu anlamda yenilenmesi çok önemli bir aşama. Artık yeni bir sistem dizaynına ve mimarisine ihtiyacımız var" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya geldi. Malatya Valiliği'ni ziyaret eden ve kente ilişkin bilgiler alan Bakan Bayraktar, daha sonra AK Parti il Teşkilatı üyeleri ile bir araya geldi. AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde askerliğini Malatya'da yaptığını hatırlatan Bakan Bayraktar, bu nedenle Malatya ile özel bir bağı olduğunu ifade etti.

'SON 2,5 YILDA ÇOK ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI'

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin Malatya'yı çok etkilediğini belirten Bayraktar, "Dolayısıyla Malatya'nın yeniden inşası için çok büyük bir gayretle, son 2,5 yılda çok önemli adımlar atıldı. Ebetteki o 6 Şubat depremlerinden sonra bütün önceliğimiz şehirleri bir an önce tekrar yeniden inşa edebilmek, sosyal, ticari hayatı normale döndürmektir. Biz de altyapı, doğal gaz ve elektrik hizmetlerinde benzer yolu takip ettik. Bu anlamda yeni yapılan yerlere altyapı hizmetlerinin getirilmesi için bütün kurumlarımız ile eş zamanlı olarak, eksiksiz olarak tamamladı ve diğer kısımlarda tamamlanmaya devam ediyor" dedi.

'SENE SONUNDA TAMAMEN TAMANLANMIŞ OLACAK'

Türkiye'de 81 kente doğal gazın götürüldüğünü ve nüfusun yüzde 85'inin doğal gaza erişim sağladığını vurgulayan Bakan Bayraktar, "Hedefimiz, bütün vatandaşlarımızı bu konfordan ve daha rahat yakıttan istifade edebilmelerini sağlamak. Bu çalışmalarımız devam ediyordu ama bu dönem bütün odağımız, deprem bölgelerinde yeni yerleşim alanlarının doğal gaz ve elektrik altyapısı oldu. Bu süreçler büyük oranlarda tamamlandı. Bu senenin sonunda tamamen tamamlanmış olacak inşallah. Eskiden sadece aydınlatma amaçlı olarak tasarlanmış, dizayn edilmiş ve yapılmış altyapı hatlarımız vardı. Şimdi bunun çok daha ötesinde ihtiyaçlarımızı karşılamak durumundayız. Tüketimlerimiz bu anlamda arttı. Gerek trafolarımız gerek iletim ve dağıtım hatlarımızın bu anlamda yenilenmesi çok önemli bir aşama. Dolayısıyla büyük bir dönüşüm sürecine giriyoruz. Artık yeni bir sistem dizaynına ve mimarisine ihtiyacımız var. 2026-2030 dönemi için planladığımız süreç buna göre inşallah şekillenecek" diye konuştu.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA