Bakan Bayraktar, elektrikleşmenin enerji bağımsızlığının merkezinde olacağını söyledi

Bakan Bayraktar, elektrikleşmenin enerji bağımsızlığının merkezinde olacağını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Bayraktar, Türkiye ekonomisinin elektrikleştirilmesinin enerji bağımsızlığına giden yolda merkezde olacağını belirtti. Bayraktar, ekonominin her alanında daha çok elektriğin olduğu bir dünyaya gidileceğini söyledi.
Bakan Bayraktar: "Artık Türkiye ekonomisini elektrikleştirecek yani enerji bağımsızlığına giderken, biz Türkiye'nin ekonomisinin her alanında daha çok elektriğin olduğu bir dünayaya gideceğiz. Elektrikleşme bu işin merkezinde olacak. "
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?