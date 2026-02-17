Bakan Bayraktar, Etiyopya ile enerjide somut projeler geliştirileceğini belirtti Açıklaması - Son Dakika
Bakan Bayraktar, Etiyopya ile enerjide somut projeler geliştirileceğini belirtti

17.02.2026 21:57
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Etiyopya ile enerji alanında tecrübe paylaşımını güçlendirerek somut projeler üretmeyi ve farklı alanlarda mevcut işbirliğini derinleştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin daveti üzerine Addis Ababa'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Bakan Bayraktar ile Etiyopya Su ve Enerji Bakanı Habtamu İtefa arasında "Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Mutabakat kapsamında iki ülke, elektrik, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında ortak projeler geliştirecek, hidroelektrik santrali ekipmanları ile elektrik türbinlerinin üretimi ve kurulumuna yönelik işbirliği yapacak.

Başta elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı olmak üzere enerji altyapı projelerine yönelik kamu ve özel sektör yatırımları desteklenecek, ilgili kurumlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlanacak.

Kapsamlı yol haritası belirlenecek

Ziyaret kapsamında Bakan Bayraktar, Etiyopya Maliye Bakanı Ahmed Shide ile de Türkiye-Etiyopya Karma Ekonomik Komisyonu'nun (KEK) 9. Dönem Toplantı Tutanağı'nı imzaladı.

Tutanakla, iki ülke arasındaki ticaret hacminin ortak fayda ve kazan-kazan ilkeleri temelinde 1 milyar dolara çıkarılması yönündeki hedef teyit edildi. Ayrıca Türkiye'nin, Etiyopya'nın Dünya Ticaret Örgütü'ne katılım müzakerelerini tamamlayan ilk ülkelerden biri olduğu vurgulandı.

KEK tutanağı çerçevesinde tarım, eğitim, sağlık, enerji ve madencilik, çevre ve şehircilik, ulaştırma, kültür ve turizm başta olmak üzere mevcut işbirliğinin derinleştirilmesi ve yeni işbirliği imkanlarının tespit edilmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Yatırım ortamının iyileştirilmesi, özel sektörler arası temasın artırılması ve gümrük alanında işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik de somut adımlar atılacak.

Bakan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, enerji alanındaki mutabakata ilişkin, "Elektrik üretiminden şebeke altyapısına, yenilenebilir enerji yatırımlarından hidroelektrik altyapı çalışmalarına kadar geniş bir alanda tecrübe paylaşımını güçlendirerek somut projeler üretmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

KEK toplantısına da değinen Bayraktar, "Enerji ve madencilikten eğitime, sağlıktan ulaştırma ve tarıma, çevre, şehircilik, kültür ve turizme kadar geniş bir yelpazede mevcut işbirliğimizi derinleştirecek, yeni ortaklık alanlarını somutlaştıracak kapsamlı bir yol haritası üzerinde mutabık kaldık." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Alparslan Bayraktar, Etiyopya, Ekonomi, Enerji, Çevre

