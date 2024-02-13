Bakan Bayraktar, İliç'teki maden kazası çalışmalarını koordine etmek üzere bölgeye geçecek - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Bayraktar, İliç'teki maden kazası çalışmalarını koordine etmek üzere bölgeye geçecek

Bakan Bayraktar, İliç\'teki maden kazası çalışmalarını koordine etmek üzere bölgeye geçecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan toprak kaymasına bağlı maden kazasındaki çalışmaları yakından koordine etmek üzere bölgeye geçeceğini açıkladı. Bayraktar, maden kazası sonrası arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının devam ettiğini belirtti ve Sayın Cumhurbaşkanı ile olan yurt dışı programını yarıda keserek bölgeye geçeceğini ifade etti.

13.02.2024 21:27  Güncelleme: 21:28
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan toprak kaymasına bağlı maden kazasındaki çalışmaları yakından koordine etmek üzere bölgeye geçeceğini bildirdi.

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, maden kazası sonrası 9 maden işçisine ulaşmak için bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Bakanlık olarak ilk andan itibaren oluşturulan kriz merkezinde gelişmeleri anbean takip etiklerini belirten Bayraktar, "Çalışmaları yakından koordine etmek için Sayın Cumhurbaşkanımızla bulunduğum yurt dışı programını yarıda keserek bu gece itibarıyla bölgeye geçeceğim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Bayraktar, İliç'teki maden kazası çalışmalarını koordine etmek üzere bölgeye geçecek - Son Dakika


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