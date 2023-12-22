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Bakan Bayraktar, İstanbul'da enerji çalışmalarını değerlendirdi - Son Dakika
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Bakan Bayraktar, İstanbul'da enerji çalışmalarını değerlendirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Sarıyer'deki Karadeniz Vakfı'nı ziyaret eden Bayraktar, faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Bakan Bayraktar, enerji alanında bağımsızlık hedefiyle çalıştıklarını ve ülkeyi daha müreffeh bir seviyeye taşımak için gayret ettiklerini belirtti.

Bakan Bayraktar, İstanbul\'da enerji çalışmalarını değerlendirdi
22.12.2023 - 19:04,  Güncelleme: 19:20
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Sarıyer'deki Karadeniz Vakfı'nı ziyaret eden Bayraktar, faaliyetlere ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığına geçen Bayraktar partililerle bir araya geldi.

Bakan Bayraktar, buradaki konuşmasında şunları kaydetti:

" Türkiye Yüzyılı'nı, enerjinin de yüzyılı yapmak, ülkemizi enerji alanında tam bağımsız kılabilmek için gecemizi gündüzümüze katarak büyük bir gayret ve samimiyetle çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Bu uğurda, milli çıkarlarımız neyse, ülkemizin faydasına, milletimizin yararına olan neyse onu tatbik edeceğiz, uygulayacağız. O politikalarla ülkemizi daha müreffeh bir seviyeye, daha ileri seviyeye, büyük ve güçlü Türkiye hayaline ulaştırmak için gayret ediyoruz."

Kaynak: AA
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