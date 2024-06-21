Bakan Bayraktar: Türkiye, 12 yıl içinde 60 gigavat güneş ve rüzgar enerjisi eklemeyi hedefliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Bayraktar: Türkiye, 12 yıl içinde 60 gigavat güneş ve rüzgar enerjisi eklemeyi hedefliyor

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şanghay İşbirliği Örgütü Enerji Bakanları Toplantısı'nda, Türkiye'nin enerji güvenliğinden ödün vermeden, ulusal enerji stratejisiyle uyumlu olarak, önümüzdeki 12 yıl içinde 60 gigavat güneş ve rüzgar enerjisi eklemeyi hedeflediğini belirtti. Bakan Bayraktar, ayrıca ŞİÖ üyesi ülkeler arasında bir mega şebeke ve enerji piyasalarını birleştiren elektrikli araç şarj ağları oluşturmak için iş birliği yapılması gerektiğini vurguladı.

21.06.2024 18:39
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Bakan Bayraktar: "12 yıl içinde 60 gigavat güneş ve rüzgar enerjisi eklememize olanak tanıyacak bir şebeke kurmayı hedefliyoruz"

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bakanı Alparslan Bayraktar, Şanghay İşbirliği Örgütü Enerji Bakanları Toplantısı'nda, " Türkiye'de, enerji güvenliğinden ödün vermeden, ulusal enerji stratejimizle uyumlu olarak, önümüzdeki 12 yıl içinde 60 gigavat güneş ve rüzgar enerjisi eklememize olanak tanıyacak bir şebeke kurmayı hedefliyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kazakistan'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Enerji Bakanları Toplantısı'na video konferans ile katıldı. Bakan Bayraktar konuşmasında, altyapının enerji ile ilgili tüm alanlarda anahtar bir rol oynadığını ifade etti. Bayraktar, Türkiye'de, enerji güvenliğinden ödün vermeden, ulusal enerji strateji sistemlerine uyumlu olarak, 12 yıl içinde 60 gigavat güneş ve rüzgar enerjisi eklenmesine olanak tanıyacak şebeke kurmayı hedeflediklerini dile getirdi.

"Üye ülkeler kabul ederse grubunun ilk teknik toplantısını 2025 yılında Türkiye'de düzenlemek istiyoruz"

Bakan Bayraktar, hükümetler arası iş birliklerini ortak altyapı projeleri için genişletilirse, daha fazla potansiyel ve sinerji ortaya çıkacağını dile getirip, "Çin'den Avrupa'ya kadar tüm Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi ülkeler, iyi entegre edilmiş bir mega şebeke ve enerji piyasalarını birleştiren, kapsamlı elektrikli araç şarj ağları oluşturmak için birlikte çalışabilirler. Halihazırda Gürcistan, Azerbaycan, İran, Bulgaristan ve Yunanistan gibi komşularımızla, komşu bölgelerimizin bağlantı kapasitelerini artırmak için çalışıyoruz. ŞİÖ çatısı altında bu mega şebeke üzerinde çalışacak, teknik düzeyde bir çalışma grubu kurulmasını öneriyorum" diyerek amaçlarının, bölgeler arası kaynakları etkili bir şekilde kullanarak, ülkeler arasında elektrik iletimini etkili bir şekilde sağlayacak, bölgesel olarak bağlı piyasalar oluşturmak olduğunu belirtti. Bayraktar, "Üye ülkeler kabul ederse, bu çalışma grubunun ilk teknik toplantısını bu sonbaharda veya 2025 yılının ilkbaharında Türkiye'de düzenlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Birlikte çalışarak sahip olduğumuz kaynakları daha etkili bir şekilde kullanabiliriz"

Bayraktar, Enerji geçiş teknolojilerine de konuşmasında değindi. Çin'in televizyon panellerinden bataryalara, elektrikli araçlardan küçük elektronik bileşenlere kadar temiz enerji teknolojilerinin inovasyonu ve tedariki konusunda dünyaya liderlik etme konusunda iyi bir iş çıkardığını sözlerine ekleyen Bakan Bayraktar, "Türkiye de dahil olmak üzere benzer teknolojilere yatırım yapan diğer ülkeler var. Uluslararası iş birliği ile sektörü daha da geliştirme ve küresel pazarlara daha fazla hitap etme potansiyeli bulunuyor. Ülkelerimiz, petrol ve gaz, mineraller gibi doğal kaynaklar ve üniversiteler, araştırma merkezleri gibi kurumlar dahil olmak üzere bol kaynaklara sahiptir. Birlikte çalışarak bu kaynakları daha etkili bir şekilde kullanabilir ve faydaların geniş çapta paylaşıldığından emin olabiliriz. Türkiye, kendi enerji güvenliği ve enerji geçişi politikalarını sürdürürken, bölgedeki enerji projeleri için önemli bir kolaylaştırıcı olarak hizmet etmeye de devam edecektir. Bölgesel iş birliğini teşvik ederek ve enerji güvenliğini önceliklendirerek, mevcut ve gelecek nesillerin faydalanabileceği dayanıklı ve dinamik bir enerji manzarası inşa edebiliriz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Bayraktar: Türkiye, 12 yıl içinde 60 gigavat güneş ve rüzgar enerjisi eklemeyi hedefliyor - Son Dakika

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