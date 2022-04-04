Bakan Bilgin: "(3600 ek gösterge) Ümidimiz Mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve Meclise intikal ettirmek" - Son Dakika
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Bakan Bilgin: "(3600 ek gösterge) Ümidimiz Mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve Meclise intikal ettirmek"

04.04.2022 12:46

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ve AYBÜ Rektörü Prof. Dr.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ve AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı'nın Bakan Bilgin'e hediye takdimi

Bakan Bilgin'e gazeteciler tarafından yöneltilen soru ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen "4688 Sayılı Kanun ve 10. Yılında Toplu Sözleşme Kongresi"nin açılışında konuştu. (3) son

Bakan Bilgin: (3600 ek gösterge) Ümidimiz Mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve Meclise intikal ettirmek
Bakan Bilgin: (3600 ek gösterge) Ümidimiz Mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve Meclise intikal ettirmek
Bakan Bilgin: (3600 ek gösterge) Ümidimiz Mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve Meclise intikal ettirmek

YORUMLAR
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Bakan Bilgin 3600 ek gösterge için tarih açıkladı: Mayısta meclise gelecek Bakan Bilgin 3600 ek gösterge için tarih açıkladı: Mayısta meclise gelecek Son dakika haber... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 'Enflasyona karşı işçileri korumak bizim görevimiz. Bu konuda tarihsel adımlar atıldı. Son dakika haber... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 'Enflasyona karşı işçileri korumak bizim görevimiz. Bu konuda tarihsel adımlar atıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin, Ali Yalçın, Memur Sen, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Bilgin: '(3600 ek gösterge) Ümidimiz Mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve Meclise intikal ettirmek' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Bilgin: "(3600 ek gösterge) Ümidimiz Mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve Meclise intikal ettirmek" - Son Dakika
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