Bakan Bilgin: "(3600 ek gösterge) Ümidimiz Mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve Meclise intikal ettirmek" - Son Dakika

900 km gidip 230 bin TL'ye otomobil aldı! Polisten gelen telefonla dünyası başına yıkıldı

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Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına sessiz kalmadı! Erdoğan'dan 1 milyon liralık tazminat davası

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ve AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı'nın Bakan Bilgin'e hediye takdimi

Bakan Bilgin'e gazeteciler tarafından yöneltilen soru ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen "4688 Sayılı Kanun ve 10. Yılında Toplu Sözleşme Kongresi"nin açılışında konuştu. (3) son