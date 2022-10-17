Bakan Bilgin: "Önümüzde EYT ile ilgili tek bir model var" - Son Dakika
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Bakan Bilgin: "Önümüzde EYT ile ilgili tek bir model var"

17.10.2022 14:03

Bakan Bilgin: "Önümüzde EYT ile ilgili tek bir model var" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den ETY açıklaması: "1999 yılı öncesi biliyorsunuz yaş ile ilgili bir sorun var, o sorunu biz çözüyoruz" "Birçok televizyon kanalında çeşitli uzmanlar ellerinde kalemle hesaplar...

Bakan Bilgin: "Önümüzde EYT ile ilgili tek bir model var"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den ETY açıklaması:

"1999 yılı öncesi biliyorsunuz yaş ile ilgili bir sorun var, o sorunu biz çözüyoruz"

"Birçok televizyon kanalında çeşitli uzmanlar ellerinde kalemle hesaplar falan yapıyorlar, onların hiçbiri bizim önümüzde yok"

AFYONKARAHİSAR - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamuoyunun merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunda net konuşarak, "Birçok televizyon kanalında çeşitli uzmanlar ellerinde kalemle hesaplar falan yapıyorlar. Onların hiçbiri bizim önümüzde yok öncelikle onu söyleyeyim. 1999 yılı öncesi biliyorsunuz yaş ile ilgili bir sorun var. O sorunu biz çözüyoruz. Önümüzde tek bir model var yani çok sayıda insan var tahmin edeceğiniz gibi" dedi.

Bakan Bilgin, '2023 Doğru Şehmlarını, primlerini, çalışma gün sayılarını, yılları gibi, bunları gözden geçirip, en uygun en kapsayıcı çözümlemeyi yapacağız. Niye şimdi açıklamıyorsir Buluşmaları' kapsamında Afyonkarahisar'a geldi. Toplantı kapsamında basın toplantısı gerçekleştiren Bakan Bilgin, gündemdeki sıcaklığını koruyan EYT'ye değindi. Açıklamasında ETY konusunda birkaç formül değil, tek formül üzerinde çalışma yaptıklarını kaydeden Bakan Bilgin, "Bu konuyla ilgili şunu söyleyeyim bir defa. Birçok televizyon kanalında çeşitli uzmanlar ellerinde kalemle hesaplar falan yapıyorlar. Onların hiçbiri bizim önümüzde yok öncelikle onu söyleyeyim. Televizyonda çıkarıyorlar işte 'şunlarda girecek bunlar da çıkacak' öyle bir şey yok. 1999 yılı öncesi biliyorsunuz yaş ile ilgili bir sorun var. O sorunu biz çözüyoruz. Önümüzde tek bir model var yani çok sayıda insan var tahmin edeceğiniz gibi. Onların teker teker duruunuz diyenler var. Henüz çalışmamız bitmedi. İkincisi adım adım açıklıyoruz. Zaten açıklasak da ocak ayından sonra uygulamaya sokulacak. Şimdi açıklamanı bir anlamı ve acelesi yok. Biraz önce bahsettiğim sorunları adım adım açıklayacağız. Aralık'ta da inşallah mecliste aralık ayının ilk haftası çalışma tertip ettiler. Meclise aralık ayında intikal ettireceğimizi zaten paylaştım" dedi.

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Kaynak: İHA

Vedat Bilgin, Karahisar, EYT, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bilgin: 'Önümüzde EYT ile ilgili tek bir model var' - Son Dakika

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