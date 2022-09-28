Bakan Bilgin, sayıları 2 milyonu bulan staj mağdurları için çalışmalara başlanacağını duyurdu - Son Dakika
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Bakan Bilgin, sayıları 2 milyonu bulan staj mağdurları için çalışmalara başlanacağını duyurdu

28.09.2022 14:05

Emeklilikte Yaşa Takılanların mağduriyetinin giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini duyuran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sayıları 2 milyonu bulan staj mağdurları için de bir çalışmalarının olduğunu açıkladı.

Yıllardır mağduriyetlerini dile getiren EYT'liler için yapılan çalışmalar devam ediyor. EYT'lilerin sorunlarının Aralık ayında masaya getirilerek çözülmesi bekleniyor. Diğer yandan masada staj mağdurları içinde bir düzenleme olacağı ifade edildi. Hem EYT hem de staj mağdurları için yapılan düzenlemelerin Ocak 2023 tarihi ile beraber yasalaşması bekleniyor.

STAJ MAĞDURLARI İÇİN DÜZENLEME YOLDA

Staj yaptıkları dönem sigortalılık süresine dahil edilmeyen kişilerin sorunlarının çözülmesi için gerekli çalışmalar yapılacağı açıklandı. Sayıları 2 milyonu bulan mağdurlar yapılacak olan düzenlemeyi bekliyor. Bakan Bilgin, stajda sağlık sigortasının yapıldığını ancak emeklilik sigortasının yapılmadığını ifade ederek "Çok eski bir düzenleme. Bu konunun yeniden ele alınması gerekiyor. Ben bu konuda bir çalışma yaptırıyorum. Bunun sonuçları ne olur? EYT kapsamında da bunu değerlendirmek gerekir" sözlerini kullandı.

Şu an var olan kanuna göre; staj süresi boyunca emeklilik için borçlanılamıyor. Bu durumda da geçen süre emeklilik hesabına katılamıyor. Yeni çalışmaların sonunda geçen sürenin emeklilik günlerine katılması amaçlanıyor.

EYT'LİLER İÇİN ÇÖZÜM AŞAMASINA GELİNDİ

Kısa süre önce açıklama yapan Bilgin, "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanı'mıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz." sözlerini kullandı.

Düzenleme, Eylül 1999 yılından önce sigortalı olan ancak bu tarihte yapılan yasa değişikliği ile mağdur olan kişileri kapsıyor. Bu tarihte emeklilik için yaş şartı getirilmiş; Eylül 1999 yılından önce sigortalı olanların bekledikleri tarihte emekli olmalarının önü tıkanmıştı. Yeni düzenleme ile sorunun çözümü amaçlanıyor.

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Aralık, EYT, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bilgin, sayıları 2 milyonu bulan staj mağdurları için çalışmalara başlanacağını duyurdu - Son Dakika


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