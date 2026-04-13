Bakan Bolat, AB ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya geldi Açıklaması

13.04.2026 14:46
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yaptığı toplantıya ilişkin, "Yeşil ekonomi konusunda sanayilerimizin, 'ticaretin aksaması' şeklinde olumsuz etkilenmemesi için yoğun çalışma içindeyiz. Bu noktada AB Komisyonundan da gerekli koordinasyonu görüyoruz." dedi.

Bolat, AB ülkelerinin Ankara Büyükelçileriyle Bakanlıkta bir araya geldi.

Burada yaptığı değerlendirmede görüşmenin, küresel ekonominin değişen tedarik zincirleri, teknolojik dönüşüm ve artan jeopolitik belirsizliklerle yeniden şekillendiği bir dönemde yapıldığına işaret eden Bolat, güvenilir ortaklar, dirençli ekonomiler ve entegre değer zincirlerinin artık bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Bolat, Türkiye'nin geçen yıl OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri haline geldiğini, bu büyüme yolculuğunda AB'nin her zaman temel ortak olduğunu ifade etti.

İhracatın yüzde 43'ünün geçen yıl AB'ye yöneldiğini, ithalatın yüzde 32'sinin de AB kaynaklı olduğunu bildiren Bolat, 1995'te 26,6 milyar dolar olan ikili ticaretin, 2025'te 233 milyar dolar olarak gerçekleştiğini aktardı.

Bolat, Türkiye'nin Avrupa için güvenilir bir üretim, tedarik ve yatırım ortağı olduğuna işaret ederek, "Türkiye ile AB arasındaki yatırım bağları da aynı derecede güçlüdür ve derinleşmeye devam etmektedir. Otomotiv sektöründe Türkiye, Avrupa'da 4'üncü, küresel olarak da 12'nci büyük üretim merkezidir. Savunma ve havacılık ihracatımız son 22 yılda 40 kat artışla 10 milyar doları aşmıştır." diye konuştu.

Haziran 2023'ten bu yana Avrupalı ortaklarla dinamik ve sonuç odaklı bir ticaret diplomasisi yürüttüklerini belirten Bolat, Almanya, Fransa, Macaristan, Çekya, Romanya, Hollanda, Finlandiya, Portekiz, İspanya, Yunanistan ve Slovenya ile çok sayıda Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) ve Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantıları gerçekleştirdiklerini anlattı.

Bolat, bunun yanı sıra Slovakya, Bulgaristan, İtalya, Yunanistan ve Portekiz ile yürütülen üst düzey programlar aracılığıyla ikili ekonomik bağları derinleştirmek ve stratejik sektörlerde yeni ortaklıklar kurmak için somut adımlar attıklarını bildirdi.

"İmalat ve otomotiv sektörlerindeki tedarik zincirinin önemini hatırlattık"

Bakan Bolat, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede de Türkiye'nin belirlediği pozisyon ve görüşlerle ilgili AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini bilgilendirdiklerini söyledi.

Türkiye-AB ekonomik ilişkilerinin bugünkü boyutundan memnuniyet duyduklarını aktaran Bolat, "AB ile toplam 233 milyar dolarlık bir ihracat ve ithalat hacmine sahibiz. AB, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı konumunda. AB açısından da Türkiye, dünyadaki 5'inci büyük ticaret ortağı ve 3'üncü büyük tercihli ticaret ortağı konumunda, bunları vurguladık." ifadesini kullandı.

Bolat, Türkiye'de 286 milyar dolar olan doğrudan yabancı yatırımlar içinde AB üyesi ülkelerin ve birlik dışındaki Avrupa ülkelerinin üçte ikiye yakın payının olduğunu dile getirdi.

Bu yatırımlarla 1 milyon 200 bin istihdam sağlandığını ve ülke ihracatına yaklaşık 70 milyar dolarlık katkı yapıldığını anlatan Bolat, toplantıda, Türkiye ile AB arasında özellikle imalat ve otomotiv sektörlerindeki tedarik zincirinin önemini hatırlattıklarını söyledi.

Bolat, AB Komisyonunca kabul edilen, kamu alımları ve devlet desteklerinde "Made in EU" şartı getirmeyi öngören Sanayi Hızlandırma Yasası Taslağı'nda Türkiye'nin de Gümrük Birliği üyesi olarak yer almasından duydukları memnuniyeti dile getirdiklerini de belirtti.

Bu sonucun alınmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilgili kurumlar ve özel sektörle yürütülen yoğun temasların etkili olduğunu anlatan Bolat, sözlerine şöyle devam etti:

"Toplantıda birkaç belirsizlik maddesiyle alakalı AB Konseyinde ve AB Parlamentosunda bu kanun taslağı görüşüleceği zaman bunların ortadan kaldırılmasının önemine işaret ettik. AB, Türkiye ekonomisi için entegrasyon bakımından ne kadar önemliyse, Türkiye ekonomisi ve ticaretinin büyüklüğü de Avrupa ekonomisi için o kadar önemli. Bunun yanında başta çelik ve diğer sektörlerdeki yeni gelişmelerle ilgili görüşlerimizi ortaya koyduk. AB'nin gerek dijital ekonomi gerekse yeşil ekonomi konusundaki yeni mevzuatlarına Türkiye olarak uyum sağlamak için yaptığımız çalışmalardan bahsettik. Kamu alımlarıyla alakalı olarak AB ile ikili bazda müzakere hazırlıklarımızdan bahsettik. Yeşil ekonomi konusunda sanayilerimizin, 'ticaretin aksaması' şeklinde olumsuz etkilenmemesi için yoğun çalışma içindeyiz. Bu noktada AB Komisyonundan da gerekli koordinasyonu görüyoruz."

"Nakliyeciler açısından ekstra kolaylaştırıcı tedbirler istedik"

Bolat, ayrıca Gümrük Birliği'nin modernizasyonu konusunda Türkiye'nin beklentilerini bir kez daha ifade ettiklerini, ulaştırma sektöründeki kotalar ile vize zorunluluğunun kaldırılması ve daha da hafifletilmesi için resmi beklentileri aktardıklarını söyledi.

AB Komisyonunun başlattığı "Cascade Kademeli Vize Uygulaması"nın, elçilik ve konsolosluklardaki randevu ve müracaatların sonuçlanmasını bekleme sürelerini oldukça azalttığına işaret eden Bolat, tır şoförleri ve nakliyeciler açısından da ekstra kolaylaştırıcı tedbirler istediklerini ifade etti.

Bolat, ikili bazda üye ülkelerle, topluluk temelinde Brüksel'de, AB Komisyonu ve Konseyi nezdindeki yoğun çalışmaların tüm bakanlıklar nezdinde devam edeceğini kaydetti.

Son üç yılda olumlu ilerlemeler kaydettiklerini bildiren Bolat, yüksek düzeyli ticaret, ekonomi ve çevre diyaloglarının başladığını, yeşil ekonomiye uyum ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın yürürlüğe girdiğini belirtti.

Bolat, yakında da Türkiye'de Emisyon Ticaret Sistemi'nin kurulacağına dikkati çekerek, "Bu çabalarımızla Türkiye'mizin ekonomik büyümesinde lokomotif görevi gören ihracatlarımızın, sanayilerimizin, tarım ve hizmetler sektörümüzün pazarlarını genişletecek, önünü açacak imkanları meydana getirmek için hükümet olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kaptanlığında yoğun şekilde çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Teknoloji, Politika, Türkiye, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor
Ege’de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı Ege'de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı
Recep Durul’dan flaş hareket Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahürata eşlik etti Recep Durul'dan flaş hareket! Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahürata eşlik etti
Özgür Özel’den İsrail’li Bakan Katz’a tepki: Tam bir hadsizlik Özgür Özel'den İsrail'li Bakan Katz’a tepki: Tam bir hadsizlik
Tottenham’ın kaderi yine değişmedi Küme düşme tehlikesi daha da arttı Tottenham'ın kaderi yine değişmedi! Küme düşme tehlikesi daha da arttı
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi
Trump bu kez Çin’i tehdit etti: Yüzde 50 gümrük vergisi uygularız Trump bu kez Çin'i tehdit etti: Yüzde 50 gümrük vergisi uygularız
Trump’ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek Trump'ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek
İran-ABD Müzakereleri Sonuçsuz Sona Erdi İran-ABD Müzakereleri Sonuçsuz Sona Erdi
Bundesliga’nın ilk kadın teknik direktörü Marie-Louise Eta oldu İşte başına geçtiği takım Bundesliga'nın ilk kadın teknik direktörü Marie-Louise Eta oldu! İşte başına geçtiği takım
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Bint Cubeyl kentini kuşattı İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl kentini kuşattı
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklandı CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklandı
Süper Lig’de 3-3’lük çılgın maç: Penaltı, kırmızı kart ve daha neler neler Süper Lig'de 3-3'lük çılgın maç: Penaltı, kırmızı kart ve daha neler neler
Süper Lig’in eski yıldızları, baskın yapılan mekandan çıkarken görüntülendi Süper Lig'in eski yıldızları, baskın yapılan mekandan çıkarken görüntülendi

14:55
Trump onay verdi İşte ABD’nin tehlikeli Hürmüz planı
Trump onay verdi! İşte ABD'nin tehlikeli Hürmüz planı
14:34
Arda Turan’ın maçında hava saldırısı alarmı Karşılaşma gecikmeli başladı
Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! Karşılaşma gecikmeli başladı
14:33
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
14:32
Hüsamettin Cindoruk’un cenazesinde soğuk rüzgarlar Bakışlara dikkat
Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Bakışlara dikkat
14:31
FIFA’dan Yeni Malatyaspor’a 6 puan silme cezası
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası
14:22
Eski CIA Direktörü Brennan: Trump akli dengesini yitirdi, 25. madde devreye sokulmalı
Eski CIA Direktörü Brennan: Trump akli dengesini yitirdi, 25. madde devreye sokulmalı
14:08
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
13:59
Abluka öncesi Hürmüz’de trafik durdu Uzmanlardan petrol için 150 dolar uyarısı
Abluka öncesi Hürmüz'de trafik durdu! Uzmanlardan petrol için 150 dolar uyarısı
13:51
Tedesco’dan Galatasaray derbisi öncesi bomba Skriniar kararı
Tedesco'dan Galatasaray derbisi öncesi bomba Skriniar kararı
13:39
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi Kremlin’den sürpriz teklif
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif
13:29
Fenerbahçe’den Çaykur Rizespor maçı öncesi taraftara çağrı
Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor maçı öncesi taraftara çağrı
13:25
Ablukaya saatler kala İran’dan tarihi rest: Diğer kartlarımızı ortaya koyarız
Ablukaya saatler kala İran'dan tarihi rest: Diğer kartlarımızı ortaya koyarız
12:35
Canlı yayına damga vuran an Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
Canlı yayına damga vuran an! Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
12:33
Yasak aşkta kanlı son Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
Yasak aşkta kanlı son! Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 15:20:21.
