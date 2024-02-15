Bakan Bolat: "Hizmetler İhracatımızı 200 milyar dolara çıkarma azmindeyiz" - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Bolat: "Hizmetler İhracatımızı 200 milyar dolara çıkarma azmindeyiz"

Bakan Bolat: "Hizmetler İhracatımızı 200 milyar dolara çıkarma azmindeyiz"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin hizmetler ihracatını 200 milyar dolara çıkarmak için kararlı olduklarını belirtti. Bakan Bolat, ayrıca orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payını 2028 yılına kadar yüzde 50'ye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

15.02.2024 22:46
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Bakan Bolat: "Hizmetler İhracatımızı 200 milyar dolara çıkarma azmindeyiz"

"Hedefimiz 2028'de orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde 50'ye çıkartmak"

ANKARA - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Hizmetler ihracatımızı da 200 milyar doları çıkarmak azmindeyiz. Bu asla ütopik bir hedef değildir. Çalışılmış, düşünülmüş, hesapları yapılmış hedeflerdir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da bir otelde düzenlenen '6. Kümelenme Konferansı Çalıştayı'na katıldı. Çalıştay'da, yaş meyve sebzeden, tohum ve sanayideki gelişmelere kadar geniş bir yelpazede konular işlendi.

Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kalkınma planlarının hedefler doğrultusunda gerçekleştirildiğini söyledi.

"Hizmetler İhracatımızı 200 milyar dolara çıkarma azmindeyiz"

Beş yıllık kalkınma planı hedefleri doğrultusunda toplam mal ihracatını 2028'e kadar 375 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirten Bakan Bolat, "Hizmetler ihracatımızı da 200 milyar dolara çıkarmak azmindeyiz. Bu asla ütopik bir hedef değildir. Çalışılmış, düşünülmüş, hesapları yapılmış hedeflerdir. Zaten şükürler olsun Allah'a biz geçen yılı cumhuriyetimizin yüzüncü yılını 255,8 milyar dolar ihracatla kapatmıştık, rekor kırmıştık" diye konuştu.

2024 yılının ilk 45 gününde yıllıklandırılmış ihracatın 257,3 milyar doları aştığına dikkati çeken Bakan Bolat, "Geçen yılın rekorunun üzerine 1,5 milyar dolar daha ilave ihracatımız oluştu. Bu trendle orta vadeli programdaki hedefimiz olan mal ihracatında Hizmetler ihracatında da 110 milyar doları Allah'ın izniyle aşacağız, o rakamlara ulaşacağız" ifadesini kullandı.

"Hedefimiz 2028'de orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde 50'ye çıkartmak"

Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerde de ilerleme kaydettiklerini aktaran Bakan Bolat, şöyle konuştu:

"2002 yılında yüzde 30'luk bir pay, 2022 yılında yüzde 36'lık bir pay varken geçen yılı yüzde 40,3'le kapattık. İnşallah 2028 hedefimiz orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerin payını yüzde 50'ye yükseltmek olacaktır. Yine güzel bir haber. Küresel mal ihracatındaki payımız da 2002'de yüzde 0,50 iken 2022'de yüzde 1,02'di 2023'ün dokuzuncu ayı sonunda yüzde 1,06'ya ulaştık. On ikinci ay rakamı yakında çıktığında bu payın inşallah daha da yükseldiğini hep birlikte göreceğiz."

Söz konusu ihracatın yüzde 94'ü sanayi ürünleri olduğunu bildiren Bakan Bolat, 241 milyar dolarlık sanayi ürünleri ihracatı yaptıklarını vurgulayarak daha ileriyi hedeflediklerini belirtti.

"Aylık bazda yüzde 2,4 on iki aylık bazda yüzde 1,6 artış kaydetti"

Geçtiğimiz günlerde sanayi üretiminin rakamlarının açıklandığını hatırlatan Bakan Bolat, şunları kaydetti:

"Aylık bazda yüzde 2,4 on iki aylık bazda yüzde 1,6 artış kaydetti. Bu aralıktan önceki 5-6 ayda aylık baz nispeten yavaş yavaş bir artış oranı geriliyordu. Şimdi tekrar artış oranında bir ivme yakalamış olduk. İthalatımızda önemli. İthalatta da önemli çabalar içindeyiz. Ağustos ayında bu yana Allah'a şükür ithalatımızı her ay bir azalış trendi var. Dış ticaret açığımızda da Ağustos ayından itibaren her ay bir azalış trendimiz var."

Dış ticaret açığının yıllık bazda 2022'de 100 milyar dolar olduğunu hatırlatan Bakan Bolat, 2023 yılında bu rakamı 106 milyar dolara gerilettiklerine dikkati çekerek, "Şu anda 45 gün içinde 2024'te 100 milyar doların altına çektik. 97 milyar dolar civarında bir dış ticaret açığımız var, yıllıklandırılmış olarak. Amacımız bunu yıl sonuna kadar daha da aşağıya çekmek. Temmuz, ağustostan bu yana burada önemli tedbirler aldık" ifadelerine yer verdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın konuşmasını tamamlamasının ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: İHA

Ömer Bolat, İhracat, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bolat: 'Hizmetler İhracatımızı 200 milyar dolara çıkarma azmindeyiz' - Son Dakika

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