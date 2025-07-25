Bakan Bolat'tan Lojistik Sektörüne Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Bolat'tan Lojistik Sektörüne Destek

25.07.2025 19:31
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, lojistik sektörünün önemi ve katkıları hakkında bilgi verdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) taşımacılık sektörünün kara taşıma boyutunu temsil ediyor, sektör adına çok önemli bir fonksiyon ifa ediyor." dedi.

UND'yi ziyaret eden Bakan Bolat, burada düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, ürün ve hizmetleri ihraç edebilmek için taşımacılık araçlarına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Bolat, "Lojistik sektörü çok büyük bir önem taşıyor. UND taşımacılık sektörünün kara taşıma boyutunu temsil ediyor sektör adına çok önemli bir fonksiyon ifa ediyor." ifadelerini kullandı.

2020 Ocak ayında baş gösteren Kovid-19 salgınının karantina aylarını ve eve kapanmaları beraberinde getirdiğinde iki sektörün hayati öneme haiz olduğunu gösterdiğini dile getiren Bolat, şunları kaydetti:

"Birincisi sağlık hizmetleri, ikincisi lojistik hizmetleriydi. Karantinalarda fabrikaların durduğu, ticarethanelerin, çarşıların, pazarların kapandığı noktada insanları nasıl doyuracaksınız? İnsanların ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaksınız? Lojistik sektörü bütün kısıtlamalardan muaf tutulmuştu. Bu, Türkiye ölçeğiydi. Bir de bunun dünya ölçeği var. Birçok sektörler lojistik sektörünün aksaması nedeniyle dünyada tedarik zincirleri, lojistik zincirleri kopmuştu ve o süreçte dünya üretimi çok ağır bir darbe yemişti.

Dünya ticareti hızlıca küçülmüştü ve insanlar mal ve hizmet anlamında birçok ürüne ulaşamamıştı. Ama bizim ülkemizde, hükümetimizin aldığı tedbirlerle lojistik sektörümüz gerçekten çok başarılı bir imtihan verdi. Sadece Türkiye'nin ihtiyaçlarını zamanında teslim etmekle kalmadı birçok ihraç pazarlarında, başta Avrupa Birliği ülkeleri, ABD, Afrika, Asya gibi ülkeler olmak üzere Türk lojistik sektörü çok başarılı bir performans gösterdi."

Hizmetler sektörünün yüz akı bir sektör olduğunun altını çizen Bolat, lojistik sektörünün onların başında geldiğini belirtti.

Bolat, "Bizim 115 milyar dolarlık geçen yılki hizmetler ihracatımızda birinci sırada 61 milyar dolarla turizm sektörü, 40 milyar dolarla da lojistik sektörü geliyordu. Bu yıl inşallah bu rakamlar daha da yükselecek." şeklinde konuştu.

"Hizmetler sektörüne ihracat teşvikleri veriyoruz"

40 milyar dolar ihracat geliri getiren lojistik sektörünün, toplamda Türkiye milli gelirine geçen yıl 100 milyar dolarlık bir katkı yaptığını vurgulayan Bakan Bolat, bu rakamın da bu yıl artacağını açıkladı.

Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"100 milyar dolarlık üretim demek lojistik sektörü açısından, Gayri Safi Milli Hasılamız (GSMH) geçen yıl 1 trilyon 330 milyon dolardı. Yani 13'te 1'i demek. Türkiye'nin milli gelirinin 13'te 1'ini kara, hava, deniz ve demir yollarından oluşan lojistik sektörü sağlıyor. İstihdamda da yüz binlerce istihdam sağlıyor. Bu açıdan bizim gerçekten esirgediğimiz ve her zaman gözümüzün nuru olan göz bebeği bir sektör ve Ticaret Bakanlığı olarak da biz onlarla birlikte çalışıyoruz. Nasıl çalışıyoruz? Zaten ihracatımızı onlar taşıyor. Hizmetler sektörüne ihracat teşvikleri veriyoruz.

Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla ve gümrük kapıları, Ticaret Bakanlığımızın sorumluluğu altında bütün taşımalar gümrüklerden geçmek zorunda. 163 tane gümrük kapımız bu amaçla hem ihracatçılarımıza hem taşımacılarımıza hizmet veriyor. Taşımacılığın aksamaması için yoğun gayret gösteriyoruz. Yine ulaştırma kotaları anlamında gerek Avrupa Birliği nezdinde gerekse ikili üye ülkeler nezdinde ulaştırma sektörümüzün ihtiyacı olan taşımacılık kotalarının artırılması noktasında mücadele veriyoruz."

Ticaret Bakanı Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın çalışmalarına değinerek, "Demir, deniz, hava, kara yollarımızı modernleştirdiler, geliştirdiler, büyüttüler. Onlarla da çok yakın çalışıyoruz." dedi.

Bolat, hem taşımacılık sektörü hem ikili ve transit ulaştırma kotaları anlamında 200 ülkeyle yapılan gezilerde, anlaşmalarda, temaslarda taşımacıların sorunlarının da gündemlerinin her zaman ön sıralarında yer aldığını kaydetti.

Bolat, "Pozitif, olumlu, yapıcı gündemlerle Avrupa Birliği Komisyonu'yla sürekli bir gelişme, ilerleme kaydediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bolat'tan Lojistik Sektörüne Destek - Son Dakika

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