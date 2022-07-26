Bakan Dönmez: "Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi, alanında Avrupa'daki en büyük tesis olacak" - Son Dakika
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Bakan Dönmez: "Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi, alanında Avrupa'daki en büyük tesis olacak"

26.07.2022 09:04
Bakan Dönmez: "Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi, alanında Avrupa'daki en büyük tesis olacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kapasite artırma çalışmaları tamamlandığında Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kendi alanında Avrupa'daki en büyük tesis olacağını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kapasite artırma çalışmaları tamamlandığında Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kendi alanında Avrupa'daki en büyük tesis olacağını belirtti.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait Türkiye'nin ilk doğal gaz depolama tesisi Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde incelemelerde bulunan Dönmez, tesisin doğal gaz depolama kapasitesinin artırılması çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Dönmez, yaptığı açıklamada, tesiste devam eden çalışmalarla enerji arz güvenliği açısından son derece kritik projelerden birinin daha hayata geçirildiğini söyledi.

Tesisin doğal gaz depolama kapasitesine ilişkin bilgi veren Dönmez, "Halihazırda Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi 3,2 milyar metreküplük depolama hacmine sahip. Yapacağımız çalışmalarla buradaki kapasiteyi 4,6 milyar metreküpe çıkartacağız. Geri üretim kapasitesini de günlük 28 milyon metreküpten 75 milyon metreküpe ulaştırmış olacağız. Çalışmalarımız tamamlandığında bu tesis, sahasında Avrupa'daki en büyük tesis olma özelliğini kazanacak." dedi.

Dönmez, büyük bir kısmı denizde yürütülen çalışmalar kapsamında 18 kuyunun açıldığını belirterek, "Hummalı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Hedefimiz bu yıl içerisinde burayı işletmeye almak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin doğal gaz depolama kapasitesini artırma çalışmaları kapsamında Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde de çalışmaların devam ettiğini dile getiren Dönmez, "Orada şu anda halihazırda 1,2 milyar metreküplük bir depo sahamız var. Oradaki çalışmalar da 1,5-2 yıl içerisinde tamamlanacak. Oradaki kapasitemiz de 5,4 milyar metreküpe ulaşacak." diye konuştu.

Dönmez, söz konusu her iki sahanın da işletme halinde olduğunu anımsatarak, "Bir yandan da depolara gaz basmaya devam ediyoruz. Tuz Gölü'ndeki deponun tamamını doldurduk. Silivri deposunun da yüzde 82'sini doldurduk. Eylül ayı sonuna kadar da kalan kısmı tamamlayacağız. Kışa tam dolu bir şekilde girmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin elektriği rüzgar enerjisinden

Bakan Dönmez, Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin ihtiyaç duyduğu elektriği rüzgar enerjisinden sağlayacağını belirterek, "4,2 megavatlık kurulu gücündeki rüzgar türbiniyle birlikte bu tesisimizde kullanılacak elektrik enerjisinin tamamını karşılayacağız." dedi.

Proje kapsamında ağaçlandırma faaliyetlerinin de devam ettiğine dikkati çeken Dönmez, yaklaşık 400 bin adet zeytin, badem gibi ağaçların ekileceğini ifade etti.

Dönmez, Türkiye'deki yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitelerine (FSRU) de değinerek, "Son yıllarda LNG terminallerimize iki adet de FSRU terminali eklemiştik. Onlar çalışır vaziyette. Bir üçüncüsü de Saros Körfezi'nde tamamlanmak üzere. Bu yıl içerisinde oradaki terminali de tamamlamış olacağız." bilgisini paylaştı.

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Kaynak: AA

Fatih Dönmez, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez: 'Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi, alanında Avrupa'daki en büyük tesis olacak' - Son Dakika

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