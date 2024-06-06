Ekonomi

Bakan Işıkhan'dan Filistin için uluslararası sendikalara çağrı

CENEVRE - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İsrail durdurulmadıkça insan hakları, çalışma hakları ve insanlıktan söz etmek imkansızdır. Bu vesileyle işçi ve işveren örgütlerini, uluslararası örgütleri güçlü bir şekilde acil ateşkes, insani yardım, boykot ve grev çağrısında bulunmaya davet ediyoruz" dedi.

Bakan Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 112'nci Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında düzenlenen Filistin Özel Oturumu'na katılım sağladı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Işıkhan, Arap topraklarındaki işçilerin durumuyla ilgili özel oturumu düzenlediği için ILO Genel Direktörüne takdir ettiğini belirtti.

İsrail ile Filistin arasındaki olaylara ilişkin konuşan Işıkhan, İsrail'in 7 Ekim tarihinden itibaren işgal ve saldırılarla, masum canlarına son verdiğini dile getirdi. Işıkhan, 15 binden fazla çocuk hayatını kaybetmiş, 35 bin Filistinli öldürülmüş, 80 bin kişi yaralanmış ve 2 milyon kişi yerinden edilmiştir. Bu, yakın tarihin en ağır katliamıdır. Gazze'nin ekonomisi ve işgücü piyasası, yaygın işsizlik ve altyapının tahrip olmasıyla birlikte çökmüştür. Gazetecilerin, BM personelinin ve insani yardım çalışanlarının hedef alınması Gazze'deki uygulanan vahşeti ortaya koymaktadır" diye konuştu.

" Türkiye, Gazze'ye insani yardım sağlayan lider ülke konumundadır"

Uluslararası toplumun sessizliği ve eylemsizliği, uluslararası sistemin başarısızlığının açık bir göstergesi olduğuna dikkati çeken Işıkhan, "Türkiye her zaman Filistin halkıyla dayanışma içinde olmuş, Gazze'de akan kanı durdurmak ve İsrail'in saldırganlığına karşı koymak için yorulmadan çalışmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü ve vizyoner liderliğinde Türkiye, Gazze'ye 54 bin ton insani yardım ulaştırarak Gazze'ye insani yardım sağlayan lider ülke konumundadır. Uluslararası toplum, Filistin halkına olan borcunu ancak 1967 sınırlarına dayalı, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip, başkenti Doğu Kudüs'te olan bir Filistin Devleti kurarak ödeyebilir" ifadelerine yer verdi.

"işçi ve işveren örgütlerini, uluslararası örgütleri ateşkes ve grev çağrısında bulunmaya davet ediyoruz"

Filistin halkı ile dayanışma gösteren ve somut adımlar atan ülkeleri takdir ettiklerini de sözlerine ekleyen Işıkhan, "Son BM Genel Kurulu kararı ve dünya çapındaki öğrenci tepkileri, Filistinlilerin haklarına artan desteği göstermektedir. Gazze'de sağlık hizmeti veren hastaneler, üniversiteler, okullar, kamu hizmeti binaları bombalanmıştır. Ses yükseltmek ve tepki göstermek için daha ne beklenmektedir. İşlediği katliamlar nedeniyle İsrail dünyanın kaldırması imkansız bir yük haline gelmiştir. İsrail durdurulmadıkça insan hakları, çalışma hakları ve insanlıktan söz etmek imkansızdır. Bu vesileyle işçi ve işveren örgütlerini, uluslararası örgütleri güçlü bir şekilde acil ateşkes, insani yardım, boykot ve grev çağrısında bulunmaya davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.