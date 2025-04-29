Bakan Işıkhan: "Hayata geçirmiş olduğumuz her politikanın arkasında geleceğimizi aydınlatan işçilerimiz var" - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Işıkhan: "Hayata geçirmiş olduğumuz her politikanın arkasında geleceğimizi aydınlatan işçilerimiz var"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bugüne kadar hayata geçirmiş olduğumuz her politikanın arkasında; alın teriyle, azmiyle, dürüstlüğü ve iş ahlakıyla ülkemizin değerine değer katan, geleceğimizi aydınlatan ve bu günü sonuna kadar hak eden işçilerimiz var" dedi.

29.04.2025 21:03
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bugüne kadar hayata geçirmiş olduğumuz her politikanın arkasında; alın teriyle, azmiyle, dürüstlüğü ve iş ahlakıyla ülkemizin değerine değer katan, geleceğimizi aydınlatan ve bu günü sonuna kadar hak eden işçilerimiz var" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen '1 Mayıs Emek Ödülleri Töreni'ne katıldı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çerçevesinde emeğin önemine vurgu yapılan programda, işçilere toplam 11 ödül verildi.

Bakan Işıkhan, Yeşil ve Dijital Dönüşüm Sürecinde Beceri Uyumu ve 1 Mayıs Emek Ödülleri Programı kapsamında, Türkiye'yi emeğiyle, alın teriyle ve özverisiyle ileriye taşıyan çalışanlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu aktardı. Işıkhan, hizmet görevi aldıklarından beri Türkiye'nin istikbali için çabalayan tüm vatandaşların haklarının gözetilmesi hususunda büyük mücadeleler verdiklerini kaydetti.

Sosyal paydaşlarla bir araya gelerek, çalışma hayatını, uzun yıllar özlem duyduğu sosyal diyalog ortamına yeniden kavuşturduklarını dile getiren Işıkhan, çalışanların geleceğini ilgilendiren her konuda sendikalarla birlikte karar verdiklerini ve bu kararları birlikte uyguladıklarının altını çizdi.

"Hayata geçirmiş olduğumuz her politikanın arkasında geleceğimizi aydınlatan işçilerimiz var"

Bakan Işıkhan, 1 Mayıs'ın Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emek dostu kadroların kararlı duruşları sayesinde resmi tatil olduğunu ve bayram olarak kutlanmaya başlandığına dikkati çekerek, "Bugüne kadar hayata geçirmiş olduğumuz her politikanın ve attığımız her adımın arkasında; kamu özel farketmeksizin birbirinden farklı birçok sektörde; alın teriyle, azmiyle, dürüstlüğü ve iş ahlakıyla ülkemizin değerine değer katan, geleceğimizi aydınlatan ve bu günü sonuna kadar hak eden işçilerimiz var. Her ne kadar görünmeseler de onlar başarılarımızın arkasındaki gerçek kahramanlardır. Bugün, milyonlarca çalışanın ortak emeğini temsilen kendilerine teşekkür ve vefamızın bir göstergesi '1 Mayıs Emek Ödülleri'ni takdim edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"İşsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesine gerilemiştir"

Işıkhan, Türkiye Yüzyılı'nın çalışanı, işvereni, sendikası ve kamu kurumları ile birlikte tüm herkesin eseri olacağını vurgulayarak, "Hamdolsun, bugün dünyada ekonomik zorluklar, krizler, işsizlik dalgaları birçok ülkeyi sarsarken, Türkiye büyüyen, güçlenen, üretim ve istihdamda rekorlar kıran bir ülke haline gelmiştir. Bu başarı, milletimizin dirayetinin, sabrının, duasının ve bizlerin gece gündüz demeden ortaya koyduğu samimi çabanın eseridir" şeklinde konuştu.

"İşsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesine gerilemiştir"

İstihdam ve işsizlik verilerine de değinen Işıkhan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bugün gururla ifade etmek isterim ki, işsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesine gerilemiştir. Mart 2025 itibarıyla; işsizlik oranımız, bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 7,9 seviyesine inmiştir. İşsiz sayımız son bir ayda, 65 bin kişi azalmıştır. Yine aynı dönemde, istihdam sayımız tam 391 bin kişi artarak 32 milyon 597 bine ulaşmıştır. Bu artışla beraber istihdam oranımız da 0,6 puanlık yükselişle yüzde 49,2 olmuştur. İşgücü sayımız Mart 2025'te; bir önceki aya göre 325 bin kişi artarak 35 milyon 404 bine yükselmiştir. İşgücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık artışla yüzde 53,4 seviyesine çıkmıştır."

Işıkhan, İstihdam seferberliklerinin geldiği bu yeni aşamanın, Orta Vadeli Plan (OVP) hedefleriyle tam uyumlu bir şekilde ilerlediğini de söyledi.

Özellikle gençler, kadınlar ve engelli vatandaşların istihdama katılımına önem verdiklerini belirten Işıkhan, özel politika gerektiren tüm grupların, iş gücü piyasasına erişimlerini kolaylaştırmak, onları insana yakışır işlerde istihdam etmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Program, Bakan Işıkhan'ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşması ve ödül takdimi ile devam etti. Öte yandan ödül töreni çerçevesinde Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a Sigorta Tescil Belgesi hediye etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Işıkhan: 'Hayata geçirmiş olduğumuz her politikanın arkasında geleceğimizi aydınlatan işçilerimiz var' - Son Dakika

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