Bakan Kacır, AK Parti Beykoz 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Kacır, AK Parti Beykoz 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Biz doğru adamın yanında her daim doğru durduk. ve işte Suriye'de şimdi Suriye'nin kaderi yeniden çiziliyor, yeniden yazılıyor.

04.01.2025 16:17
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Biz doğru adamın yanında her daim doğru durduk. ve işte Suriye'de şimdi Suriye'nin kaderi yeniden çiziliyor, yeniden yazılıyor. Biz masuma kimlik sormayız. Mazlumun dinine, ırkına bakmayız. Zalimin kim olduğuna da bakmayız. Zalim güçlüymüş, kuvvetli miymiş, asla bizi ilgilendirmez. Biz Allah'a sığınırız. Allah'a yaslanırız." dedi.

AK Parti Beykoz 8'inci Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Kacır, AK Parti'nin Türkiye'nin ekmeğini ve aşını büyüten bir parti olduğunu söyledi.

Türkiye'yi baştan başa ürünlerle, hizmetlerle, projelerle buluşturan partinin AK Parti olduğunu belirten Kacır, Türkiye'nin dört bir yanında üretim üsleri inşa eden, organize sanayi bölgeleri kuran, fabrikalarını, bacalarını tüttürenin yine kendileri olduğunu kaydetti.

Milletin derdiyle dertlenenin ve milleti baş tacı edenin, "Türkiye'de hiç kimse ikinci sınıf vatandaş değildir" diyerek herkesin hakkını teslim edenin yine kendileri olduğunu vurgulayan Bakan Kacır, "Milletimizi baş tacı eden biziz. Kadınların haklarını sözüm ona savunup, kadınları başörtülerinden dolayı eğitim haklarından, çalışma haklarından mahrum edenleri mağlup eden, siyasette yerle yeksan eden, kadınlara haklarını yeniden teslim eden yine biziz. İmam hatiplerin önündeki engelleri kaldıran yine biziz. Bizim yaptıklarımız saymakla bitmez. Biz eser ve hizmet siyasetinin temsilcileriyiz. Biz Türkiye Yüzyılı'nın lideri, tam bağımsız Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın partisiyiz." ifadelerini kullandı.

Kacır, 2001 yılında Türk milletinin AK Parti'nin tabelasını astığını ve 2002 yılında AK Parti'nin "tek başına iş başına" diyerek milletten iktidar mührünü aldığını anımsattı.

AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana milletin partisi olduğuna ve birçok zorluğun üstesinden gelerek bugünlere geldiğine işaret eden Bakan Kacır, "2023'te birbirine benzer benzemez 6'sı bir araya geldi. Oturdular, kalktılar. Vakit sandık vakti olduğunda milletimiz onlara 'hayır' dedi. 'Sizin basiretsizliğinize, sizin ferasetsizliğinize, sizin beceriksizliğinize evlatlarımın kaderini teslim etmem' dedi. ve yine güven için, istikrar için, adalet için, kalkınma için, AK Parti'ye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Türk milleti güvendi." diye konuştu.

"Biz hep birlikte Türk milletiyiz"

Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğunu ve kendilerinin adaletin temsilcileri olduğunu ifade eden Kacır, en zor anlarında dahi Türkiye'ye sığınanlara sırt dönmediklerini belirtti.

Bakan Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde umudunu Türkiye'ye çevirmiş, Türkiye'nin gölgesine, ay yıldızlı bayrağımızın, sancağımızın altına sığınmış mazlumlara, masumlara 'bedeli ne olursa olsun sahip çıkacağız' dedik. Biz doğru adamın yanında her daim doğru durduk. ve işte Suriye'de şimdi Suriye'nin kaderi yeniden çiziliyor, yeniden yazılıyor. Biz masuma kimlik sormayız. Mazlumun dinine, ırkına bakmayız. Zalimin kim olduğuna da bakmayız. Zalim güçlüymüş, kuvvetli miymiş, asla bizi ilgilendirmez. Biz Allah'a sığınırız. Allah'a yaslanırız. Biliriz ki Allah'ın yardımıyla başaramayacağımız hiçbir iş yoktur. Biz Türk'üz, biz Kürt'üz, biz Çerkes'iz, biz Laz'ız, biz Gürcü'yüz, biz Anadolu'yuz. Biz hep birlikte Türk milletiyiz."

Daha yapacak çok işlerinin olduğunu ifade eden Kacır, "yapılamaz" denilenleri Türk milletiyle yeniden tanıştıran hareket olduklarını ve 60 yıllık Devrim otomobili hayalini "Devrin otomobili" ile millete armağan edenlerin kendileri olduğunu kaydetti.

Kacır, Türk milletinin insanlığı merhametle tekrardan buluşturacağına vurgu yaparak, "Bütün bunları hep birlikte başaracağız. Bütün bunları Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde, bu harekete gönül vermiş, sokaklarda, mahallelerde, caddelerde, birbirinden büyük coşkuyla bugüne kadar icra ettiğimiz Kazlıçeşme, Maltepe, Yenikapı, Atatürk Havalimanı mitinglerinde hep birlikte olmuş, 7'den 77'ye AK Parti ailesi ile birlikte başaracağız. Sadece 2028, 2029 değil, 2053 bizi bekliyor, 2071 bizi bekliyor. Biz buna inanıyoruz. Daha çok yapacak işimizin olduğunu biliyoruz. Yeter ki birbirimize sımsıkı tutunalım." ifadelerini kullandı.

Kongrede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Beykoz 8'inci Olağan İlçe Kongresi'ne yaptığı konuşma videosu izlendi.

Programa, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan, MHP Beykoz İlçe Başkanı Emre Çömlekçi ile parti üyeleri, delegeler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Kacır, AK Parti Beykoz 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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