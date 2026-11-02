Bakan Kacır bütçe komisyonuna Togg'la geldi, salonda Ay aracı maketi sergilendi - Son Dakika
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Bakan Kacır bütçe komisyonuna Togg'la geldi, salonda Ay aracı maketi sergilendi

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Bakan Kacır bütçe komisyonuna Togg\'la geldi, salonda Ay aracı maketi sergilendi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na makam aracı Togg T10F ile geldi. Görüşmelerin yapıldığı salonda ASELSAN'ın LIFELINE HLM cihazının motoru ile Türkiye'nin ilk Ay aracının maketi sergilendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na Togg ile geldi, görüşmelerin yapıldığı salonda kalp ve akciğer fonksiyonlarını devralarak hastaya ikinci nefes olan LIFELINE HLM cihazının motoru ile Türkiye'nin ilk Ay aracının maketi de yer aldı.

Bakan Kacır, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinin yapıldığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na, makam aracı olarak kullandığı Togg T10F ile geldi.

Bakan Yardımcıları Çetin Ali Dönmez, Oruç Baba İnan, Zekeriya Çoştu ile Muhammet Kasım Gönüllü de Togg araçlarıyla Bakan Kacır'a eşlik etti.

Görüşmelerin yapıldığı bütçe salonunda, ASELSAN'ın geliştirdiği açık kalp cerrahisinin en kritik alanlarında, kalp ve akciğer fonksiyonlarını devralarak hastaya ikinci nefes olan LIFELINE HLM cihazının motoru ile Türkiye'nin ilk Ay aracının maketi sergilendi.

Kaynak: AA
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