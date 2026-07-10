Bakan Kacır: Yüksek katma değerli üretimle daha güçlü Türkiye - Son Dakika
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Bakan Kacır: Yüksek katma değerli üretimle daha güçlü Türkiye

Bakan Kacır: Yüksek katma değerli üretimle daha güçlü Türkiye
10.07.2026 17:37
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Zonguldak'ta Modern Karton tesisinin açılışında, Türkiye'nin yüksek katma değerli ve rekabetçi üretimle daha müreffeh olacağını vurguladı, 23 yılda ihracatın 278 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye Yüzyılı'nda 'daha güçlü ve daha müreffeh Türkiye' hedefini, sanayimizin tüm sektörlerinde yüksek katma değerli ve rekabetçi üretim anlayışını yaygınlaştırarak gerçek kılmaya kararlıyız." dedi.

Kilimli ilçesinde "Modern Karton Yeni Üretim Tesisi Açılış Töreni"nde konuşan Bakan Kacır, son 23 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sanayiyi güçlendiren, yatırım ortamını iyileştiren ve üretim altyapısını her geçen gün daha da ileriye taşıyan kalkınma anlayışını hayata geçirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada, ticari araç, güneş paneli, otobüs, beyaz eşya, tekstil, ağaç ürünleri ve çelik üretiminde Avrupa'da birinci olduğunu, alüminyum, düz cam, seramik, plastik mamul, motorlu taşıtlar, rüzgar türbini komponentlerinde Avrupa'nın önde gelen üreticileri arasında yer aldığını belirten Kacır, şöyle devam etti:

"23 yıl önce 36 milyar dolar olan yıllık ihracatımız, katma değerli üretimi önceleyen, üretim kapasitemizi büyüten, yeni ihracat pazarlarını müteşebbislerimize açan adımlarımız neticesinde 278 milyar dolara yaklaştı. Türkiye bugün Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta ürün ve ihracat pazarları çeşitliliği açısından en önde gelen ihracatçı ülke. Tüm bu kazanımları, küresel tedarik zincirlerinde kırılmaların yaşandığı, enerji ve ham madde fiyatlarında ciddi dalgalanmaların görüldüğü, jeopolitik gerilimlerin arttığı, rekabetin her geçen gün çok daha sertleştiği zorlu dönemde elde ettik."

Kacır, bu başarıların arkasında kararlı siyasi irade, istikrarlı yatırım ikliminin olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin üretim gücüne inanan, yatırım yapan ve dünyanın dört bir yanında ay yıldızlı bayrağımızı gururla temsil eden müteşebbislerimiz var. Biliyoruz ki bugüne kadar elde ettiğimiz başarılar, Türkiyemizin sahip olduğu büyük potansiyelin yalnızca bir bölümünü ortaya koymaktadır. Türkiye Yüzyılı'nda 'daha güçlü ve daha müreffeh Türkiye' hedefini, sanayimizin tüm sektörlerinde yüksek katma değerli ve rekabetçi üretim anlayışını yaygınlaştırarak gerçek kılmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

"Bugünün dünyasında sadece üretmek yeterli değil"

Gıdadan ilaca, perakendeden e-ticarete, geniş üretim ekosistemine girdi sağlayan kağıt ve karton sektörünün, katma değerli üretimi, geniş ürün çeşitliliği, ihracat fırsatları ve geri dönüşüm odaklı yapısıyla Türkiye'nin üretim, yeşil dönüşüm ve kalkınma hedeflerine kıymetli katkılar sunan sektörlerden olduğunu dile getiren Kacır, büyüyen ekonominin, sanayinin artan üretim hacminin, perakende ve e-ticaret kanallarındaki hızlı gelişmelerin sektör için iç pazarda önemli fırsat alanları sunduğunu kaydetti.

Kacır, Avrupa'da üretim maliyetlerinin ve enerji fiyatlarının yükseldiği, birçok üreticinin kapasitesini daraltmak zorunda kaldığı dönemde Türkiye'nin rekabetçi maliyet yapısının, güçlü lojistik ve Avrupa pazarlarına olan yakınlığının, sektörü dış pazarlarda giderek daha avantajlı konuma taşıdığını belirterek, sanayinin farklı kollarının ihracatta elde ettiği yeni başarıların da ambalaj, sevkiyat ve lojistik süreçlerinde kullanılan nitelikli kağıt ve karton ürünlerine olan talebi artırarak karton sektörü için büyüme zemini sunduğunu anlattı.

Doğru adımları attıkları takdirde kağıt ve karton sektörünün çok daha büyük gelişim potansiyelini harekete geçirebileceğini bildiklerini, Türkiye'yi bu alanda öncü ülkeler arasına taşıyabilmek için gayret gösterdiklerini kaydeden Kacır, sektörün sahip olduğu yüksek potansiyeli kalıcı rekabet avantajına dönüştürmenin anahtarının, katma değerli üretim olduğunu ifade etti.

Kacır, değişen ihtiyaçlara hızla cevap verebilen, teknolojiyle ve dijitalleşmeyle güçlenen üretim anlayışıyla sektörün ihracat kapasitesini daha da büyütebileceklerinden bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu da çok iyi biliyoruz, bugünün dünyasında sadece üretmek yeterli değil. Nasıl ürettiğiniz, hangi kaynakları kullandığınız, çevreye nasıl etki bıraktığınız da en az üretim kabiliyetiniz kadar önem taşıyor. Özellikle ülkemizin en büyük ticaret ortağı Avrupa Birliğinin uygulamaya koyduğu Yeşil Mutabakat ve sınırda karbon düzenlemeleri, üreticiler için sürdürülebilir üretimi tercih olmaktan çıkarıp zorunluluk haline getiriyor. Bu yeni dönemde geri dönüşümü üretimin merkezine alan, karbon ayak izini azaltan, kaynak verimliliğini artıran üreticiler öne geçecek. Sektörde yeni bakış açısını zorunlu kılan bu tabloyu, kağıt ve karton sanayimiz için tehdit olarak değil, bilakis fırsat olarak görüyoruz."

Sektörün son yıllarda üretimini büyük ölçüde geri dönüştürülmüş hammaddeye dayandıran, enerji ve su verimliliğini önceleyen, en modern teknolojilerle donatılmış tesis yatırımlarını devreye aldığını belirten Kacır, "Bakanlık olarak da kağıt ve karton sanayimizin daha verimli, çevreci ve rekabetçi üretim yapabilen yapıya kavuşması için yatırım teşviklerimizle son 23 yılda 430 milyar liralık yatırımın önünü açtık. Hayata geçirdiğimiz Yeşil ve Dijital Dönüşüm Destek Programlarıyla da firmalarımızın katma değer, verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarına 226 milyon liraya kadar nakit destek, yatırımlarının yüzde 40'ına dek vergi indirimi sağlıyoruz." diye konuştu.

Kacır, açılışını gerçekleştirilen yeni üretim tesisinin sanayinin katma değerli, sürdürülebilir, çevreci ve rekabetçi üretim yapısına kavuşturma kararlılıklarının özel sektör tarafında bulduğu güçlü karşılığın en somut örneği olduğunu dile getirerek, "850 milyon dolarlık bu proje, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı kalkınma yolculuğumuzda atılmış çok kıymetli imzadır. Atık kağıdı yeniden ekonomik kıymete dönüştüren, kaynakları daha verimli kullanan ve çevreye duyarlı üretim anlayışını pekiştiren yapısıyla sektörümüzün dönüşümünde bu yatırım, önemli referans noktasıdır. Yıllık 650 bin ton üretim kapasitesine sahip ve tam kapasiteyle devreye girdiğinde 300 kişilik istihdam oluşturacak bu tesisin şehrimize, sektörümüze, ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kacır, yatırımcı ve üreticilerin her zaman yanında, yakınında olmayı sürdüreceklerini, daha büyük, güçlü, tam bağımsız ve müreffeh Türkiye için elini taşın altına koymaktan çekinmeyen müteşebbisleri tüm imkanlarıyla desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Zonguldak Valisi Mustafa Hacıbektaşoğlu da gerçekleştirilen yatırımın kentin üretimine, istihdamına ve kentin ekonomik gelişimine önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emir Eren de bir konuşma yaptığı programda, konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Bakan Kacır, açılışın ardından tesis çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı ve Saffet Bozkurt, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, belediye başkanları ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Kacır: Yüksek katma değerli üretimle daha güçlü Türkiye - Son Dakika

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