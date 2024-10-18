Bakan Kacır: Savunma Başarısını Farklı Sektörlere Yayacağız - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Kacır: Savunma Başarısını Farklı Sektörlere Yayacağız

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Bakan Kacır, sağlık sektöründe 759 milyar lira yatırım yaparak Türkiye'yi küresel bir üretim üssü haline getireceklerini duyurdu.

18.10.2024 13:36
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Bakan Kacır: "Savunma sanayinde elde ettiğimiz başarıyı farklı sektörlere de yayma amacındayız"

"Son 22 yılda sağlık sektöründe 759 milyar liradan fazla yatırımı harekete geçirdik"

İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye yüzyılının kapısını aralarken ülkemizi küresel bir üretim üssü haline getirme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Paradigma değişimlerine odaklanarak savunma sanayinde elde ettiğimiz başarıyı farklı sektörlere de yayma amacı taşıyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Bakan Kacır programda yaptığı konuşmada "Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği hükümetler döneminde son 22 yılda sağlık sektöründe 3 bin 363 yatırıma teşvik belgesi düzenleyerek 759 milyar liradan fazla yatırımı harekete geçirdik ve yaklaşık 212 bin nitelikli istihdamın önünü açtık" ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasına yerleştirme amacıyla 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonunun ortaya koyulduğunu hatırlatan Bakan Kacır, "Kritik teknolojilerde 'Tam Bağımsız Türkiye' anlayışıyla sürdürdüğümüz bu yolculukta, Türkiye Yüzyılını milli seferberlik ruhu ile hep birlikte inşa ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirilen projeleri hakkında da konuşan Bakan Kacır, "Geldiğimiz noktada, küresel ölçekte savaş paradigmalarını değiştiren İHA'larımız ve SİHA'larımız yaklaşık 50 ülkenin semalarında uçuyor. TCG Anadolu mavi vatanda ve uluslararası sularda özgürce yol alıyor. Uzaydaki gözümüz İMECE yer yüzünün her noktasından yüksek çözünürlüklü görüntü sunuyor. Yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A ile dünyanın sayılı ülkeleri arasındayız" ifadelerini kullandı.

"Savunma sanayinde elde ettiğimiz başarıyı farklı sektörlere de yayma amacındayız"

Bakan Kacır, "Türkiye Yüzyılının kapısını aralarken ülkemizi küresel bir üretim üssü haline getirme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Paradigma değişimlerine odaklanarak savunma sanayinde elde ettiğimiz başarıyı farklı sektörlere de yayma amacı taşıyoruz. Nitekim Togg, bu yaklaşımımızın bir meyvesi olmuştur. Kamu destekli özel sektör girişimi olarak hayata geçirilen Togg, mobilite ekosisteminde yaşanan küresel dönüşüme ülkemizin cevabı niteliğindedir. Benzer başarı hikayelerini başka alanlarda da gerçekleştirmek istiyoruz. Sağlık sektörü de bu alanların başında geliyor. Sağlık harcamalarımızın ve ihtiyaçlarımızın arttığı bu çağda, sağlık sektöründe yaşanan paradigma değişimleri ülkemizin teknoloji üretme ve geliştirme yetkinliklerini bir üst lige çıkarması için önemli bir fırsat penceresidir" şeklinde konuştu.

"Son 22 yılda sağlık sektöründe 759 milyar liradan fazla yatırımı harekete geçirdik"

Sağlık bilişim teknolojilerinde yerlileşme konusunun öncelikler arasında olduğuna da dikkat çeken Kacır, "Küresel düzeyde üç önemli mesele; büyüyen ve yaşlanan nüfus, kronik hastalıklarda artış ve artan sağlık harcamalarına karşı öngörücü, önleyici, kişiselleştirilmiş ve katılımcı akıllı yaşam ve sağlık sistemlerinin geliştirilmesini önceledik. Kritik ve stratejik olarak belirlediğimiz ilaç, tıbbi cihaz üretimine ve sağlık bilişim teknolojilerinde yerlileştirme hamlemize hız verdik. Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği hükümetler döneminde son 22 yılda sağlık sektöründe 3 bin 363 yatırıma teşvik belgesi düzenleyerek 759 milyar liradan fazla yatırımı harekete geçirdik ve yaklaşık 212 bin nitelikli istihdamın önünü açtık" dedi.

"Türkiye'yi sağlık girişimlerinde çekim merkezine taşıyacak her adımın destekçisi olacağız"

Sağlık teknolojilerinde gerçekleştirilecek girişimleri de destekleyeceklerini söyleyen Kacır, "Ülkemiz teknoloji ekosistemi bugüne kadar milyar dolar değerlemeyi aşan 7 teknoloji girişimi, bizim ifademizle Turcorn çıkardı ama henüz sağlık teknolojilerinde Turcorn çıkaramadık. Bugün dünyada 120'den fazla sağlık teknolojisi girişimi bu düzeye erişmiş durumda. İnanıyoruz ki sağlık alanında nitelikli insan kaynağımız ve kurduğumuz güçlü teknoloji ekosistemiyle önümüzdeki dönemde küresel ölçekte başarı hikayeleri oluşturacağız. Türkiye'yi yalnızca Türkiye'den değil tüm dünyadan sağlık girişimleri için çekim merkezi konumuna taşıma yolunda atılacak her adımın destekçisi olacağız" açıklamalarında bulundu.

(MRT-MFA-E)

Kaynak: İHA

Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Kacır: Savunma Başarısını Farklı Sektörlere Yayacağız - Son Dakika

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