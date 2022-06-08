Bakan Karais?mailoğlu: "Hedefimiz, 2053 yılına kadar toplam 28 bin 500 kilometre demir yolu hat uzunluğuna ulaşmaktır"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması

Bakan Karais?mailoğlu, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı ilk ray kaynak töreninde konuştu: (2)

"2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'mızla gururla ortaya koyduğumuz hedefimiz, 2053 yılına kadar toplam 28 bin 500 kilometre demir yolu hat uzunluğuna ulaşmaktır"

EDİRNE AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'mızla gururla ortaya koyduğumuz hedefimiz, 2053 yılına kadar toplam 28 bin 500 kilometre demir yolu hat uzunluğuna ulaşmaktır." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Londra'dan Pekin'e uzanan "Demir İpek Yolu"nun Avrupa bağlantısını oluşturan Halkalı-Çerkezköy-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın ilk ray kaynak töreninde yaptığı konuşmada, devlet aklı ile planlı, gerçekçi ve kararlı bir vizyona bağlı kalarak yatırımları şekillendirdiklerini söyledi.

2053 yılına kadar 189,3 milyar avro değerinde yatırım öngörüsü olan 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'nın 5 Nisan'da kamuoyu ve tüm dünya ile paylaşıldığını anımsatan Karaismailoğlu, planın, bu yaklaşımlarının en güncel örneği olduğunu belirtti.

2053 vizyonunda, dünyada gelişen eğilimler göz önünde bulundurularak mobilite, lojistik ve dijitalleşmenin temel odak alanları olarak belirlendiğine vurgu yapan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Ülkemizin dünya ile bağını güçlendiren bütünsel kalkınma odaklı vizyonumuz; Avrupa Yeşil Mutabakatı, Paris İklim Anlaşması ve Avrupa İklim Yasası gibi Avrupa Birliği'nin temel yaklaşımları ile birçok ortak paydaya sahip. Bu doğrultuda, demir yolunun yatırımlarımızdaki payını 2023 yılında yüzde 60'lara, yük taşımacılığındaki payını ise 2053 yılında yüzde 5'ten yüzde 22'ye yükseltmeyi hedefledik.

Böylece Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakatı çerçevesinde iklim değişikliğiyle mücadelede 2050 yılında karbon nötr bir kıta olma hedefine de büyük bir katkı sağlayacağız. Her yatırımımız gibi bu çalışmamız da projelendirme aşamasından hizmete alımına kadar geçen her süreçte çevreye duyarlı bir yaklaşımla yönetilmektedir."

Çevreci yatırımlarla güvenli ve konforlu ulaşım hedefi

Bakan Karaismailoğlu, gelecek nesiller için tertemiz ve yaşanabilir bir gelecek anlamına gelen çevreyi koruduklarını, geliştirdiklerini, diğer yandan da güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapısı inşa etmeye devam ettiklerini söyledi.

İnşası devam eden ve sona yaklaşan hatlardan Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu Hattı'nın tamamlanması için faaliyetlerinin gece-gündüz sürdüğünü ifade eden Karaismailoğlu, "Bugün ilk kaynak töreni için bir araya geldiğimiz hattımızın devamı niteliğindeki Halkalı-Ispartakule-Çerkezköy Hattı ile Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana- Gaziantep, Ankara- İzmir, Karaman- Niğde Ulukışla, Aksaray-Ulukışla-Mersin-Yenice ve Ankara- Kayseri hızlı tren hatlarında da çalışmalara hızla devam ediyoruz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, ayrıca iki uluslararası havalimanını birleştirecek Gebze- Sabiha Gökçen Havalimanı- Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı- Halkalı-Çatalca Hızlı Tren hattında da ihale hazırlıklarının devam ettiğini anlattı.

Bakan Karaismaioğlu, toplam 5 bin 147 kilometrelik demir yolu hattını hizmete sunmak için 7 gün 24 saat büyük bir özveriyle emek verdiklerinin altını çizerek,"2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'mızla gururla ortaya koyduğumuz hedefimiz, 2053 yılına kadar toplam 28 bin 500 kilometre demir yolu hat uzunluğuna ulaşmaktır." dedi.

Karaismailoğlu, yük taşımacılığında demir yollarının daha efektif kullanılabilmesi için 2029 yılına kadar Kapıkule-Ankara-Mersin arasındaki 1179 kilometrelik hattın, 2035 yılına kadar da Ankara-Zengazur (Azerbaycan) arasındaki 1097 kilometreliklik hattın RO-LA taşımacılığı için planlandığını söyledi.

Krizler güvenli lojistiğin önemini gösterdi

Bakanlık olarak ulaştırma alanındaki uluslararası iş birliklerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeter ki sürdürülebilir çevreci ve verimli çözümlerle küresel ticaret kesintisiz ve güvenli bir biçimde devam etsin. Yeter ki başta Türkiye ve Avrupa Birliği olmak üzere projelerin paydaşları bu refahtan paylarını alabilsin. Bu projemizin de bize gösterdiği gibi eğer ortaya irade koyarsak, yöneticiler olarak büyük projeler konusunda kararlıysak bunları hayata geçirilebiliyoruz. Önce küreselleşme eğilimleri, sonra salgının etkileri ve son olarak Rusya- Ukrayna krizi. Tüm bunlar gösteriyor ki güvenli ulaştırma, güvenli lojistik, tedarik zincirinde sürdürülebilirlik hepimizin gündeminde ilk sıralarda yer almaya devam edecek.

Toplumlarımızın refahı ve ihtiyaçların tedariki için ortak planlamalara yönelik daha fazla irade ve kararlılık göstermemiz ve daha fazla ortak projede bir araya gelmemiz çok önemli. Bu nedenle önemle vurgulamak isterim ki Türkiye, ulaştırma altyapılarında uluslararası iş birliğinde gerekli irade, kararlılık ve proje geliştirme arzusuna sahiptir."

Bakan Karaismailoğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nde emeği olan Avrupa Komisyonu yöneticilerine, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu yetkililerine, Bakanlık çalışanlarına ve emek verenlere teşekkür etti.

Ardından Bakan Karaismailoğlu ve Avrupa Komisyonu Avrupa Genişleme ve Komşuluk Genel Müdürlüğü Türkiye'den Sorumlu Müdür Henrike Trautmann raya kaynak atma işlemini gerçekleştirdi.

(Bitti)