Bakan Karaismailoğlu, Kağıthane'de gençlerle buluştu Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu, Kağıthane'de gençlerle buluştu Açıklaması

25.07.2022 22:15
Bakan Karaismailoğlu, Kağıthane'de gençlerle buluştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki ziyaretleri kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki ziyaretleri kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Kendi öğrencilik döneminden ve iş hayatına girdiği günlerdeki anılarından bahseden Karaismailoğlu, gelinen noktada Bakanlık bünyesinde yapılan çalışmalara ve İstanbul'da hayata geçirilen hizmetlere ilişkin gençlere bilgi verdi.

Bundan sonraki süreçte hayata geçirilecek projelere de değinen Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Yaptığımız çalışmalarla, hayata geçirdiğimiz projelerle önümüzdeki yüz yılı planladık. Yapılan projeler, Çanakkale Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Kömürhan Köprüsü önümüzdeki yüzyıl kullanılabilecek köprüler. Gelecek nesiller, ulaştırma altyapısıyla ya da bir altyapı derdiyle dertlenmeyecekler. Bundan sonra teknolojide, yazılımda, inovasyonda neler yapabiliriz onun planlamalarını yapacaklar."

Karaismailoğlu, Türkiye'nin ve gençliğin geleceği için çalışmayı ve yeni yatırımları sürdüreceklerini dile getirdi.

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Kaynak: AA

Adil Karaismailoğlu, Kağıthane, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Karaismailoğlu, Kağıthane'de gençlerle buluştu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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