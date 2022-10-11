Bakan Kirişci: "Çiğ süt fiyatı litre başına 8 lira 50 kuruş olarak belirlendi"

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Ulusal Süt Konseyi, destekleme primi hariç çiğ sütün litre fiyatını 8 lira 50 kuruş olarak belirlemiştir. Bakanlığımızca ekim-aralık dönemi için 20 kuruş ödenmesi planlanan çiğ süt destek primi de 2,5 katı artırılarak 50 kuruşa yükseltilmiştir. Böylece üreticimizin eline litre başına net olarak en az 9 lira geçecektir" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Gıda ve Tarım Örgütü iş birliğinde yürütülen "Tarım-Gıda Değer Zinciri Bağlamında Küçük Ölçekli Çiftçilerin Risk Yönetimine Yönelik Seçeneklerinin Geliştirilmesi" çalışması TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirilen programla tanıtıldı.

Programa katılarak bir konuşma gerçekleştiren Bakan Kirişci, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın neden olduğu gıda krizine değinerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde taraf tutmayan bir duruş sergilediklerini belirtti.

"Hububat 7 milyon tona yaklaştı"

Tahıl koridoru ile ilgili de konuşan Kirişci, "İlk işimiz de tahıl koridorunun devreye girmesi oldu. Bu koridor sayesinde bugün itibarıyla artık 7 milyon tona yaklaşmış bir hububatın bu koridordan geçişi sağlanmış ve 310 civarında gemi artık buradan geçmiş oldu. Tabi ki bu miktar olarak dünyanın tükettikleri ile mukayese edildiğinde çok önemli bir miktar olarak görülmeyebilir. Fakat bazı adımlar vardır ki bu adımların özellikle psikolojik etkisi fiziki etkisinden çok daha fazladır" diye konuştu.

2005 yılında yasa olarak çıkan ve 2006 yılı 1 Haziran'dan itibaren yürürlüğe giren tarım sigortacılığı ile ilgili geride kalan 16 yılda yapılanları değerlendiren Bakan Kirişci, "20 milyon poliçe kesildi. Bu 20 milyon poliçeye kamu olarak bizim desteğimiz 12,8 milyar lira oldu. Bizim orada TARSİM'e başvurup kendi hasarını tazmin edenlerin miktarı da rakam olarak 13 milyar üzerinde oldu" ifadelerini kullandı.

Bakan Kirişci, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak her alanda bitkisel ve hayvansal üretim alanında çiftçiyi, üreticiyi desteklediklerini söyledi.

"Süt fiyatı destekleme primi hariç 8 lira 50 kuruş olarak belirlendi"

Uzun süredir üzerinde durulan çiğ süt fiyatıyla ilgili konuşan Bakan Kirişci, şunları aktardı:

"Buradan tüm süt üreticilerimize ve bu sütü değerlendiren sanayicilerimize ve aradaki bütün organizasyonlara bu duyuruları yapmış olalım. Bugün toplanan Ulusal Süt Konseyi 14 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütünün tavsiye fiyatını çiğ süt destekleme primi hariç üreticinin elinden çıktığı fiyatı 8 lira 50 kuruş olarak belirlemiştir. Bakanlığımızca ekim-aralık dönemi için 20 kuruş ödenmesi planlanan çiğ süt destek primi de 2,5 katı artırılarak 50 kuruşa yükseltilmiştir. Böylece üreticimizin eline litre başına net olarak en az 9 lira geçecektir."

Toplantıya Kirişci'nin yanı sıra TOBB Başkanı Mustafa Rıfat Hisarcıklıoğlu ile FAO Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu katılım sağladı.