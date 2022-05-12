Bakan Kirişci, Janusz Wojciechowski ile besi çiftliğini ziyaret etti - Son Dakika
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Bakan Kirişci, Janusz Wojciechowski ile besi çiftliğini ziyaret etti

12.05.2022 12:58
Bakan Kirişci, Janusz Wojciechowski ile besi çiftliğini ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Avrupa Birliği (AB) Tarımdan Sorumlu Komisyon Üyesi Janusz Wojciechowski ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD II Programı'ndan destek alan bir besi çiftliğini ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Avrupa Birliği (AB) Tarımdan Sorumlu Komisyon Üyesi Janusz Wojciechowski ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD II Programı'ndan destek alan bir besi çiftliğini ziyaret etti.

Bakan Kirişci ile Wojciechowski, Avrupa Komisyonu ile Türkiye arasında imzalanan "Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA II Kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınma İçin IPARD II Yardımı" çerçevesinde 1. çağrıdan destek alan Lütfiye Doğan'ın Ankara-Gölbaşı'ndaki besi çiftliğini inceledi.

Kirişci ile Wojciechowski, çiftliğin sahibi Doğan'dan yatırımları hakkında bilgi aldı.

Doğan, geleneksel yöntemlerle 210 küçükbaş hayvanla faaliyetlerini sürdürürken aldığı destekle işletmesini büyük bir çiftliğe dönüştürdüğünü belirterek, "Verdiğiniz desteklerle hayallerimiz gerçek oldu. Yatırımlarımızı daha da büyütmek, işletmemizi geliştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Kirişci ile Wojciechowski, daha sonra TKDK'nin desteklediği yerel eylem gruplarının açtığı stantlarda yöresel ürünleri inceledi.

Bakan Kirişci, Janusz Wojciechowski ile besi çiftliğini ziyaret etti
Bakan Kirişci, Janusz Wojciechowski ile besi çiftliğini ziyaret etti
Bakan Kirişci, Janusz Wojciechowski ile besi çiftliğini ziyaret etti
Bakan Kirişci, Janusz Wojciechowski ile besi çiftliğini ziyaret etti
Bakan Kirişci, Janusz Wojciechowski ile besi çiftliğini ziyaret etti

YORUMLAR
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Kirişci: 'Bu sektörün mutlak bir hizmetkarı ve bir emanetçisi ve üzerine aldığı sorumluluğu eksiksiz, noksansız yerine getirmek zorunda olduğunu... Kirişci: 'Bu sektörün mutlak bir hizmetkarı ve bir emanetçisi ve üzerine aldığı sorumluluğu eksiksiz, noksansız yerine getirmek zorunda olduğunu... Bakan Kirişci, Veteriner Hekimler Birliği Kutlama Programı'nda konuştu Açıklaması Bakan Kirişci, Veteriner Hekimler Birliği Kutlama Programı'nda konuştu Açıklaması

Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği, Vahit Kirişci, TKDK, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Kirişci, Janusz Wojciechowski ile besi çiftliğini ziyaret etti - Son Dakika


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