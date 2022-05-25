Bakan Kurum'dan "kira düzenlemesi" duyurusu: 1 hafta, 10 gün içinde tamamlanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak

Hükümet son dönemde kiralarda yaşanan artışlara karşı harekete geçti. Bu kapsamda; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye bakanlığı ile Adalet Bakanlığı kira artış oranları ve kiralama hükümleri ile ilgili yasal çalışma başlattı. 3 bakanlık ilk toplantısını da dün gerçekleştirdi.

4 KONU BAŞLIĞI MASAYA YATIRILDI

Toplantıda; TÜFE'yi aşan kiraların denetlenmesi, belediyeler ve TOKİ'nin kiralık evler için konut üretmesi, büyükşehirlerde kiralara sınır getirilmesi ve borçlar kanunu meselesi ele alındı.

"EV SAHİBİNİ DE KİRACIYI DA MAĞDUR ETMEYECEĞİZ"

Dünkü toplantı sonrası herkes düzenlemenin ne zaman yasalaşacağını merak ederken, konu hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan bir açıklama geldi. Bakan Kurum,"Cumhurbaşkanımızın da talimatları ile ilgili bakanlıklarımızla birlikte ortak bir çalışma yürütüyoruz. Yürüttüğümüz çalışma çerçevesinde de vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğimiz bu noktada kira artışlarının takibi ve kira artışlarının bedelleri noktasında düzenlemeler için bir çalışma yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız yakın zamanda paylaşacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Konut sahibini de kiracıyı da mağdur etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"1 HAFTA 10 GÜN İÇİNDE MİLLETİMİZLE PAYLAŞACAĞIZ"

Düzenleme için tarih veren Bakan Kurum, "Biz gerek konut sektöründe gerek diğer sektörleri tamamen takip ediyoruz. Mevzuat belli kira artış oranı enflasyon oranını geçemez. Bu konuda bir düzenleme yapıyoruz. 1 hafta 10 gün içinde tamamlayıp milletimizle paylaşacağız" dedi.

"FIRSATÇILIĞA MÜSADE ETMEYECEĞİZ"

Bakan Kurum, artışlarla ilgili bir yaptırım olacak mı sorusu üzerine "Fırsatçılığa müsaade etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz. Durumu fırsat görüp enflasyon ve kira artış oranı açıkladı, bu artış oranı üzerinde bir artış söz konusu ise bununla ilgili hem adli hem hukuki süreci takip ediyoruz. Düzenleme de bunlarla ilgili de çalışacağız. Fırsatçılığa müsaade etmeyeceğiz. Fahiş artışları takip ediyoruz. Denetimlerimiz devam ediyor" diye konuştu.