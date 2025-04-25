Bakan Kurum tarih vererek müjdeledi: 81 ilde yeni sosyal konut kampanyası - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Kurum tarih vererek müjdeledi: 81 ilde yeni sosyal konut kampanyası

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ülke genelinde büyük bir sosyal konut kampanyası başlatılacağını duyurdu. Kurum, "Yıl sonunda 81 ili kapsayan bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı yapmış olacağız. Evi olmayan gençler, emekliler ev sahibi olabilecekler" dedi. Kurum, kampanyanın detaylarının ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından paylaşılacağını söyledi.

25.04.2025 22:30
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayında İstanbul'da yaşanan 6.2'lik depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

81 İLDE YENİ SOSYAL KONUT KAMPANYASI

Ülke genelinde büyük bir sosyal konut kampanyası başlatılacağını duyuran Kurum, "Yıl sonunda 81 ili kapsayan bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı yapmış olacağız. Evi olmayan gençler, emekliler ev sahibi olabilecekler" dedi. Kurum, kampanyanın detaylarının ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından paylaşılacağını söyledi.

Kurum'un konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"BUGÜNE KADAR YAPILMIŞ EN BÜYÜK KAMPANYAYI YAPIYOR OLACAĞIZ"

"Depremle mücadele için sağlıklı konutlar yapılmalı. 2002 yılından beri biz de bunun için TOKİ ile 1.5 milyon konut yaptık. Bunu dar gelirli vatandaşlarımız için yaptık. Bunun 125 binini de İstanbul'da yaptık. Maraş depreminde bir tane TOKİ binası yıkılmadı. Bunu devam ettireceğiz. Yeni sosyal konut kampanyalarıyla evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesine imkan sağlayacağız. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız müjdelediler. Yıl sonunda 81 ili kapsayan inşallah bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı vatandaşımıza yapıyor olacağız. Yıl sonu bütün detaylarını açıklayacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yine 81 ilimizde olacak, talep eden ilçelerimizde olacak.

"GENÇLERİMİZ, EMEKLİLERİMİZ EV SAHİBİ OLABİLECEKLER"

Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecekler. Biz gençlerimize kontenjan verdik ben sokakta görüyorum 18 yaşında 20 yaşındaki gençler kura ile ev sahibi olmuşlar. Ne güzel değil mi hayata yeni bir evle başlıyorsunuz belki daha evlenmedi bile. Kontenjanlar ayıracağız ve vatandaşlarımıza bu imkânları sunacağız.

"HEM KİRALIK KONUTLAR HEM DE SOSYAL KONUT PROJELERİ YAPACAĞIZ"

250 bin konut kampanyasında İstanbul'a 50 bin konut sözü de vermiştik, onun da yapımı hala sürüyor. Şu an İstanbul'da 44 bin konut inşası sürüyor. Bir taraftan deprem bölgesinde 500 bine yakın bir ülke inşaa ederken diğer taraftan da seçim meydanında boş vaat değil vatandaşımızın evi olsun diye bu adımları atıyoruz. İstanbul'daki deprem riskini az da olsa aza indirmek adına. İstanbul'da tüm Türkiye'de olduğu gibi hem kiralık konutlar yapacağız hem de sosyal konut projelerini yıl sonunda vatandaşımıza müjdeliyor olacağız."

Bakan Kurum tarih vererek müjdeledi: 81 ilde yeni sosyal konut kampanyası
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Son Dakika Ekonomi Bakan Kurum tarih vererek müjdeledi: 81 ilde yeni sosyal konut kampanyası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • bülent yılmaz:
    emekli kirayı ödeyemiyor sayenizde ne konutu verilecek 55 12 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    emekli 14 bın lira ile hem kira odeyip hem konut alıp hem karı koca karnini doyurup faturaları mi ödeyecek ? bunlar 14 bin lirayı ne zannediyor acaba ? Allah size de 14 bin nasip etsin insallah 42 4 Yanıtla
  • emir2003:
    Sürekli müjde veriyorlar. İlk evim arsa yılan hikayesine döndü. 38 1 Yanıtla
  • Burak üstün:
    ulan emekli 14 bin ile asgari ücretli 22 bin ile ne ödeyebilecek Allahsızlar. binali yıldırımın oğlunun 30 milyar dolar serveti nerden geliyor yediniz kuruttunuz 99 dan beri alınan deprem vergileri nerede 1 kuruş ödeyebilecek durumda değil millet 24 4 Yanıtla
  • selami inel:
    akp ye para lazım seçim çalışmalarına başlanmış görünüyor 16 3 Yanıtla
  • İbrahim Eğrek:
    3 yıl önce çıkan toki hakkında hiç bir gelişme yok , ne yapıldığı belli ne nerede yapılacağı belli ? üç yıldır ev sahibi vicdansızları zengin ettik bizleri ekmeğe muhtaç ettiniz... 17 1 Yanıtla
  • 1234:
    15 bin ile nasıl ev sahibi olunur bilemedi evini yeniden yapacaklara faizsiz veya çok düşük faizle kredi versenizde ev yapsalarda mütahitleri zenginleştirmeseniz 16 1 Yanıtla
  • Muzaffer Karadas:
    hep aynı tantana 12 2 Yanıtla
  • selami inel:
    herkezin derdi asgari ücret emekli maaşı türk lirası çöp oldu farkındaysanız doları Euro yu bu kadar yükseltiler bedavaya memleketi satıyorlar 11 1 Yanıtla
  • YoH null:
    Tek çare müstakil ev dir 9 0 Yanıtla
  • gqtdnfr58n:
    CHP EYT yi ortaya attı seçimden önce sonra bundan sebep 40 yaşında insanlar emekli oldu EYT tutturmasaydınız emekli maaşı en az 26/27 bin civarında olacaktı bunları da konuşun eli kolu tutan gencecik insanları emekli ettiniz sizi herşey müstahak herkes hakkettiğini yaşıyor demekki hakettiniz 3 5 Yanıtla
  • İlkay Kazak:
    sallama ziya 5 defa toki den kuraya katıldım kiracıyım yıllardır bir tane cıkmadı ama ekin suriyelisine ev verdiniz be ne sallyon sen senden bir cacık olmaz neymiş cb açıklıcakmış sizler ne işe yarıyorsunuz kuklalar 7 0 Yanıtla
  • Mustafa YILMAZ:
    o yapılan konutlar üst kesimlere yapılıyor çünkü emekli ve asgari ücretle çalışan nasıl ödesin o parayı ben emekliyim 15000 TL kira ödüyorum geldi işin içinden çık... 6 0 Yanıtla
  • Murat Sert:
    yeter istemiyoz. 6 0 Yanıtla
  • Aykut Acır:
    Boş muhabbet 5 sene önceki TOKi evlerini daha teslim etmediler birde 18 20 yaşındaki gençleri görüyor muş ev sahibi olan benimde etrafımdaki aile boyu kirada sürünen insanlar var maaşı yla kiraya çalışan insanlar bende dahil 5 0 Yanıtla
  • Fatih KEŞ:
    erken Seçim yapılacak muhtemelen yine aslı olmayan veya bitmeyen dev kampanyalar başladı, yahu emekli karnını doyuramıyor aldığı para ile nasıl alacak evi dalga geçiyor bunlar insanların aklı ile alay geçmek denir buna 2 0 Yanıtla
  • Burhan Kıraç:
    küçük enişteyi tutsun lütfen demiş birileri :))) 1 0 Yanıtla
  • LoneLyWoLFF L.W:
    5 sene ve 3 sene önceki projelerde hala bekleyenler var soru sorunca 40 dereden su getiriyorsunuz 2019 enflasyon sebeb gosterib faiz fiyat çekiyorsunuz depremi bahane edip ihale yapmıyorsunuz ama yandaş projeleri 2 senede bitiyor şimdi yeni proje bırakın alay etmeyi Allah rızası için insanlar ile. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bakan Kurum tarih vererek müjdeledi: 81 ilde yeni sosyal konut kampanyası - Son Dakika
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