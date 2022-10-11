Bakan Nebati: Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında esnafımıza 100 milyar lira tutarında kredi kullandıracağız - Son Dakika
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Bakan Nebati: Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında esnafımıza 100 milyar lira tutarında kredi kullandıracağız

11.10.2022 10:11

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan destek paketinin ardından açıklamada bulundu. Yeni kredi paketinin esnafın finansman ihtiyacını karşılayacağını ifade eden Bakan Nebati, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında esnaf ve sanatkarlarımıza toplam 100 milyar lira tutarında kredi kullandıracağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında esnaf ve sanatkarlarımıza toplam 100 milyar lira tutarında kredi kullandıracağız" dedi.

"DESTEK PAKETLERİNE DEVAM EDECEĞİZ"

Esnafa desteklerin devam edeceğini duyuran Bakan Nebati, "Bu ülke, esnaf kültürünün temelleri üzerinde yükselen, girişimci yapısını her zaman koruyacak. Esnafımıza desteğimiz her daim sürdü ve her daim sürecek. Ekonomi politikamızın temelini 'üretim' oluşturuyor. Bu memleket için üreteni desteklemek temel hedefimizdir. Bu kapsamda, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında esnaf ve sanatkarlarımıza toplam 100 milyar lira tutarında kredi kullandıracağız. Esnafımızın hizmetine sunulacak krediler, 60 ay vadeye kadar uygun taksitlerle ve yüzde 7,5 faiz oranı ile kullandırılacaktır. Kredilerin şahıs üst limitlerini de 500 bin liraya yükseltiyoruz. Buna ek olarak, İş yeri Edindirme ve Taşıt Kredi limitini de 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz" açıklamasında bulundu.

"2021'DEN BU YANA 'KADIN GİRİŞİMCİ KREDİSİNDEN'140 BİN KADIN YARARLANDI"

Kadın ve gençlere yönelik desteklerin artacağını ifade eden Bakan Nebati, "2021 Mart ayında başlattığımız 'Kadın Girişimci' kredisinden çok kısa sürede 140 bin kadın girişimcimiz yararlanarak 17 milyar Türk lirasının üzerinde kaynak kullandı. Bu çerçevede, ekonomimize dinamizm ve yenilik katacak genç girişimcilerimizi de unutmuyoruz. Genç girişimci esnafımıza sunduğumuz sıfır faizli kredi limitini 100 bin liradan tam 3 katına çıkararak 300 bin liraya yükseltiyor, 30 olan yaş sınırını ise 35 yaşa yükselterek daha fazla sayıda genç girişimcimizin bu krediden yararlanmasının önünü açıyoruz" dedi.

"GİRİŞİMCİLERİMİZ DAHA FAZLA ÜRETECEK, DAHA FAZLA İSTİHDAM OLACAK"

Esnafın borçlarında kolaylıklar sunulacağını belirten Bakan Nebati, " Halkbank'ın doğrudan kullandırdığı esnaf kredileriyle ilgili takip borcu bulunan esnafımıza, 6 aya kadar geri ödemesiz, toplam 36 aya kadar vadeyle ve yüzde 4 gibi düşük bir faizle ödeme imkanı sunarak, esnaflarımızın takip borcunu tasfiye etmesi için kolaylık sağlıyoruz. Üretimi temel alan ekonomi politikamız kapsamında ilk günden bu yana finansman maliyetlerini düşürmek için çaba harcadık. Girişimcilerimizin, esnafımızın düşük maliyetli krediye ulaşmasının üretimi ve ihracatı artıracağını, ekonomik büyümeyi sürdürülebilir hale getireceğini ve refah seviyemizi yükselteceğini biliyoruz. Bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Son günlerde, bazı uluslararası finans kuruluşları Türkiye'nin 2023 yılına yönelik büyüme potansiyeline dikkat çekmeye başladı. Bu potansiyeli gerçeğe dönüştüreceğiz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında esnafımız, girişimcilerimiz daha fazla üretecek, daha fazla istihdam oluşturacak, refahımız artacak ve Türkiye kazanacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati: Esnafımıza 100 milyar lira tutarında kredi kullandıracağız
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Kaynak: DHA

Nureddin Nebati, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati: Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında esnafımıza 100 milyar lira tutarında kredi kullandıracağız - Son Dakika

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