Bakan Nebati, İslam Kalkınma Bankası Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları'na katılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İslam Kalkınma Bankası Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları'nda ana gündemi, Kovid-19 sonrası ekonomik toparlanma ve küresel enflasyonla mücadelenin oluşturduğunu bildirdi.

Nebati, sosyal medya hesabından, yaptığı paylaşımda, "İslam Kalkınma Bankası Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları için Şarm el Şeyh'te bulunuyoruz. Toplantılar bugün açılış seremonisiyle resmi olarak başladı. Yıllık toplantıların ana gündemini, Kovid-19 sonrası ekonomik toparlanma ve küresel enflasyonla mücadele oluşturuyor." ifadelerini kullandı.