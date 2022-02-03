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Bakan Nebati'nin enflasyonla ilgili açıklama yaptıktan dakikalar sonra demeci boşa çıktı - Son Dakika

Bakan Nebati'nin enflasyonla ilgili açıklama yaptıktan dakikalar sonra demeci boşa çıktı

03.02.2022 12:15

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, enflasyonun nisan ayında yüzde 50'nin altında bir zirve göreceğini tahmin ettiklerini söyledi. Ancak Bakan Nebati'nin demeci dakikalar sonra boşa çıktı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla nisanda beklenen zirve, ocakta geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyona ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Oran verip enflasyonun zirve yapacağı tarihi paylaşan Bakan Nebati, "Enflasyonun nisanda yüzde 50'nin altında bir zirve göreceğini tahmin ediyoruz" dedi. Ancak bakanın açıklaması dakikalar sonra boşa çıktı.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 48,69 OLDU

TÜİK, Bakan Nebati'nin demecinden dakikalar sonra ocak ayına ilişkin enflasyon rakamlarını paylaştı. 2022'nin ilk ayında TÜFE yüzde 11,10 artarken yıllık enflasyon yüzde 48,69 oldu.

NİSANDA BEKLENEN RAKAM OCAKTA GELDİ

Bu verinin paylaşılmasıyla Bakan Nebati'nin açıklaması boşa çıkmış oldu. Bakan nisanda yüzde 50'nin altında bir zirve beklediklerini söylerken, TÜİK'in açıkladığı veriye göre, söz konusu oran ocakta geldi.

TEK HANELİ ENFLASYON İÇİN 2023'Ü İŞARET ETTİ

Tek haneli enflasyon için de tarih veren Bakan Nebati, 2023'ü işaret etti. Nebati, "Enflasyona karşı koruma sağlayacak enstrümanlar düşünüyoruz, ancak bu tür enstrümanlara şu an için ihtiyaç yok. 2023 Haziran seçimlerine kadar tek haneli enflasyona sahip olacağız" ifadelerini kullandı.

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Türkiye İstatistik Kurumu, Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Enflasyon, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati'nin enflasyonla ilgili açıklama yaptıktan dakikalar sonra demeci boşa çıktı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bakan Nebati'nin enflasyonla ilgili açıklama yaptıktan dakikalar sonra demeci boşa çıktı - Son Dakika
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