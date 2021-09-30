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Bakan Pakdemirli, Çukurova'nın kapalı basınçlı sulamaya geçeceğini müjdeledi - Son Dakika

Bakan Pakdemirli, Çukurova'nın kapalı basınçlı sulamaya geçeceğini müjdeledi

30.09.2021 18:00

Bakan Pakdemirli, Çukurova'nın kapalı basınçlı sulamaya geçeceğini müjdeledi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "İmamoğlu Sulama Projesi, Adana'nın GAP'ı" "Projeyle 110 bin hektar alan sulanacak" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çukurova'da uzun yıllardır üzerinde çalışılan...

Bakan Pakdemirli, Çukurova'nın kapalı basınçlı sulamaya geçeceğini müjdeledi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "İmamoğlu Sulama Projesi, Adana'nın GAP'ı"

"Projeyle 110 bin hektar alan sulanacak"

ADANA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çukurova'da uzun yıllardır üzerinde çalışılan 'Çukurova Kapalı Sistem Basınçlı Sulama Projesi' ihalesinin bu yıl sonuna kadar yapılacağının müjdesini verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İmamoğlu Sulama Projesi'nde incelemelerde bulundu.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Pakdemirli, İmamoğlu Sulama Projesi'nin önemine değinerek, "Adana'nın GAP'ı diye nitelendirebileceğimiz çok önemli bir proje. Burada toplamda 110 bin hektarlık bir alan sulanacak. İmamoğlu, Sarıçam, Ceyhan, Kozan ve Yüreğir ilçelerimizin su kaynağı Yedigöze Barajı. Seyhan Nehri üzerinde olan bu projemiz toplam 110 bin hektar alanı kapsayacak. Şuana kadar 25 bin hektarını bitirdik, 26 bin hektarda inşaat devam ediyor. 19 bin hektarla ilgili de çok kısa süre içerisinde ihaleye çıkıyoruz. Proje olarak da 40 bin hektarlık önümüzde proje alanı var. 1.6 milyar lira ek zirai gelir sağlayacak bu projeyle de 110 bin kişinin ek istihdam edileceğini düşünüyoruz. Toplam maliyeti 4 milyar lira olan projenin 3'te 1 harcaması bitti. Hızlı bir şekilde buraya ödenek aktararak kalan kısımları da bitirme gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.

İnşaat maliyeti 11 milyar lira olan 'Çukurova Kapalı Sistem Basınçlı Sulama Projesi' ihalesinin de bu yıl içerisinde yapılacağının müjdesini veren Bakan Pakdemirli, "Aşağı Seyhan ovasının sulamalarının rehabilitasyonuyla yani açık kanal olan sulamaların kapalıya dönüşünün projesinin planlanma çalışmaları tamamlandı. 2021 yılı bitmeden Aralık ayına kadar proje ihalesine çıkacağımızı tekrar duyurmak istiyorum. Bu proje herkese hayırlı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli iş makinesine geçerek boru yerleştirdi.

Bakan Pakdemirli, Çukurova'nın kapalı basınçlı sulamaya geçeceğini müjdeledi
Bakan Pakdemirli, Çukurova'nın kapalı basınçlı sulamaya geçeceğini müjdeledi
Bakan Pakdemirli, Çukurova'nın kapalı basınçlı sulamaya geçeceğini müjdeledi
Bakan Pakdemirli, Çukurova'nın kapalı basınçlı sulamaya geçeceğini müjdeledi
Bakan Pakdemirli, Çukurova'nın kapalı basınçlı sulamaya geçeceğini müjdeledi
Bakan Pakdemirli, Çukurova'nın kapalı basınçlı sulamaya geçeceğini müjdeledi
Bakan Pakdemirli, Çukurova'nın kapalı basınçlı sulamaya geçeceğini müjdeledi
Bakan Pakdemirli, Çukurova'nın kapalı basınçlı sulamaya geçeceğini müjdeledi
Bakan Pakdemirli, Çukurova'nın kapalı basınçlı sulamaya geçeceğini müjdeledi
Bakan Pakdemirli, Çukurova'nın kapalı basınçlı sulamaya geçeceğini müjdeledi
Bakan Pakdemirli, Çukurova'nın kapalı basınçlı sulamaya geçeceğini müjdeledi
Bakan Pakdemirli, Çukurova'nın kapalı basınçlı sulamaya geçeceğini müjdeledi
Bakan Pakdemirli, Çukurova'nın kapalı basınçlı sulamaya geçeceğini müjdeledi
Bakan Pakdemirli, Çukurova'nın kapalı basınçlı sulamaya geçeceğini müjdeledi

Bekir Pakdemirli, Çukurova, İmamoğlu, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Pakdemirli, Çukurova'nın kapalı basınçlı sulamaya geçeceğini müjdeledi - Son Dakika Ekonomi


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