Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2025 yılında elde edilen beyana tabi ücret gelirlerine ilişkin takvimi açıkladı. Buna göre, beyanname verme süresi 1-31 Mart 2026 tarihleri arasında olacak. GİB'in açıklamasına göre, 2025 yılı boyunca tek işverenden elde edilen toplam brüt geliri 4 milyon 300 bin TL'nin altında kalan vatandaşların beyanname verme zorunluluğu bulunmuyor. Ancak bu tutarın üzerinde gelir elde eden mükelleflerin, belirtilen süre içinde gelirlerini beyan etmeleri gerekiyor.

BEYAN ETMEYENE TEBLİGAT GÖNDERİLECEK

Gelir vergisi matrahını aşmasına rağmen beyanname vermeyen mükellefler için cezai süreç devreye girecek. 31 Mart 2026'ya kadar beyanda bulunmayan vatandaşların adreslerine ceza tebligatı gönderilecek ve vergi ziyaı cezası uygulanacak.

Öte yandan, 31 Mart sonrasında henüz kendilerine tebligat ulaşmadan başvuru yapan mükellefler, Vergi Usul Kanunu'ndaki "pişmanlık" hükümlerinden yararlanabilecek. Bu durumda yalnızca elde edilen gelir üzerinden vergi ödenecek, ayrıca vergi ziyaı cezası uygulanmayacak. Ancak yapılan uyarılara rağmen süresi içinde beyanname vermeyen ve denetimlerde 2025 yılı brüt geliri 4 milyon 300 bin TL'nin üzerinde olduğu tespit edilen vatandaşlar, GİB tarafından belirlenecek vergi ziyaı cezasını ödemek zorunda kalacak.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN ÇAĞRI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de daha önce katıldığı bir programda, gelirini zamanında beyan etmeyen mükelleflere çağrıda bulunarak, vergi daireleri harekete geçmeden önce pişmanlık hükümlerinden yararlanmanın mümkün olduğunu hatırlatmıştı.