Ekonomi

Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek

Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
27.01.2026 11:52
Gelir İdaresi Başkanlığı, 2025'te tek işverenden brüt 4,3 milyon TL'nin üzerinde gelir elde edenlerin 31 Mart 2026'ya kadar beyanname vermesi gerektiğini hatırlatırken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de süreyi kaçıranların tebligat öncesinde pişmanlık hükümlerinden yararlanabileceği uyarısında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2025 yılında elde edilen beyana tabi ücret gelirlerine ilişkin takvimi açıkladı. Buna göre, beyanname verme süresi 1-31 Mart 2026 tarihleri arasında olacak. GİB'in açıklamasına göre, 2025 yılı boyunca tek işverenden elde edilen toplam brüt geliri 4 milyon 300 bin TL'nin altında kalan vatandaşların beyanname verme zorunluluğu bulunmuyor. Ancak bu tutarın üzerinde gelir elde eden mükelleflerin, belirtilen süre içinde gelirlerini beyan etmeleri gerekiyor.

BEYAN ETMEYENE TEBLİGAT GÖNDERİLECEK

Gelir vergisi matrahını aşmasına rağmen beyanname vermeyen mükellefler için cezai süreç devreye girecek. 31 Mart 2026'ya kadar beyanda bulunmayan vatandaşların adreslerine ceza tebligatı gönderilecek ve vergi ziyaı cezası uygulanacak.

Öte yandan, 31 Mart sonrasında henüz kendilerine tebligat ulaşmadan başvuru yapan mükellefler, Vergi Usul Kanunu'ndaki "pişmanlık" hükümlerinden yararlanabilecek. Bu durumda yalnızca elde edilen gelir üzerinden vergi ödenecek, ayrıca vergi ziyaı cezası uygulanmayacak. Ancak yapılan uyarılara rağmen süresi içinde beyanname vermeyen ve denetimlerde 2025 yılı brüt geliri 4 milyon 300 bin TL'nin üzerinde olduğu tespit edilen vatandaşlar, GİB tarafından belirlenecek vergi ziyaı cezasını ödemek zorunda kalacak.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN ÇAĞRI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de daha önce katıldığı bir programda, gelirini zamanında beyan etmeyen mükelleflere çağrıda bulunarak, vergi daireleri harekete geçmeden önce pişmanlık hükümlerinden yararlanmanın mümkün olduğunu hatırlatmıştı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, Mehmet Şimşek, Ekonomi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Mehmet Sarikaya Mehmet Sarikaya:
    Mehmet abi senin evine denk gelecek mi 240 8 Yanıtla
  • 205622 205622:
    sarada da bu tarife uygulanacak mi iilk olce saraydan baslansin 194 26 Yanıtla
    zafer lütfi yaşar zafer lütfi yaşar:
    Anıtkabire de uygulanacak mal 33 186
    uğur aksakallı uğur aksakallı:
    zorunamı gitti saraydanda istenmesi malo aga 47 4
  • Selcuk_16 Selcuk_16:
    milletin cebinde para kalmadı bu kadar veballe nasıl olcak bakalım trafik cezası,vergi,araç muayene,sigorta,kiralar haksız yere yazılan trafik cezaları bana yazipta başkasına yazmayan maksat koçan doldurmak 139 10 Yanıtla
  • Sezgin Altınbaş Sezgin Altınbaş:
    Bu ingiliz nerden biliyor böyle şeylri 94 13 Yanıtla
    00349200 00349200:
    ogretmenleri var 45 5
  • 34ac8145 34ac8145:
    Olur mantıklı ama ilk önce sizlerden başlayalım ki öncülük yapmış olursunuz tabii indirim yapmadan lütfen :) hehehe 92 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
