Bakan Mehmet Şimşek, yeni atanan Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan övgüyle bahsetti: Onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Mehmet Şimşek, yeni atanan Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan övgüyle bahsetti: Onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum

09.06.2023 23:43

Merkez Bankası'ndaki devir teslim töreni sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni başkanla ilgili bir paylaşım yaptı. Merkez'in ilk kadın başkanı olan Hafize Gaye Erkan'dan övgüyle bahseden Şimşek, "Erkan ile çalışmayı ve onu desteklemeyi dört gözle bekliyorum. O olağanüstü bir seçim. Güçlü akademik referansları ve uluslararası finans piyasalarındaki engin deneyimi, Türkiye'ye zorlu ekonomik zamanlarda rehberlik etmek için iyi bir konumda olduğu anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan atandı. Böylece, Erkan Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Merkez Bankası Başkanlığı görevini üstlenen ilk kadın oldu.

GÖREVİ DEVRALDI

TCMB'de atama sonrası devir teslim töreni düzenlendi. Görevi devralan Erkan, son 2 yılda yaptığı hizmetlerden dolayı Kavcıoğlu'na teşekkür ederek, "Zorlu bir süreci ekibinizle yürüttünüz. Güzel emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Hem ülkemiz adına hem de Merkez Bankası'nın çalışanları adına bu desteğinizi, emeğinizi ve hizmetlerinizi her zaman minnetle hatırlayacağımı bilmenizi isterim. Cumhurbaşkanımıza da bu görevi şahsıma, ülke ve vatanımız adına beni layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Minnettarım, onur duydum" dedi.

"BİLGİSİNE VE TECRÜBESİNE GÜVENİYORUM"

Erkan'ın görevi devralmasının ardından sosyal medyadan paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Sn. Hafize Gaye Erkan'ı kutluyorum. Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum. Sn. Erkan bugün devir teslim töreni ile görevine resmen başladı. Kendisine başarılar diliyorum. Ülkemize hizmet yolunda Allah yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

"OLAĞANÜSTÜ BİR SEÇİM"

Daha sonra İngilizce olarak bir paylaşım daha yapan Erkan şunları söyledi: "Merkez bankasının yeni başkanı olarak Sayın Hafize Gaye Erkan ile çalışmayı ve onu desteklemeyi dört gözle bekliyorum. O olağanüstü bir seçim. Güçlü akademik referansları ve uluslararası finans piyasalarındaki engin deneyimi, Türkiye'ye zorlu ekonomik zamanlarda rehberlik etmek için iyi bir konumda olduğu anlamına gelir."

YORUMLAR
500
Eski patronu, Merkez'in başına atanan Hafize Gaye Erkan'ı anlattı: Kesinlikle itilip kakılacak biri değil Eski patronu, Merkez'in başına atanan Hafize Gaye Erkan'ı anlattı: Kesinlikle itilip kakılacak biri değil

Merkez Bankası, Mehmet Şimşek, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Mehmet Şimşek, yeni atanan Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan övgüyle bahsetti: Onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum - Son Dakika


Son Dakika
00:08 Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan atanması Borsa İstanbul'u yükseltti
00:04 Borsada Mehmet Şimşek etkisi! BIST 100 endeksi rekor kırdı
00:04 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Rakiplerimizin hakkını vermek istiyorum
00:00 Güzel şeyler de oluyor! "Onlar kötü değil biz daha iyiydik" diyen Okan Buruk, ezeli rakiplerinin hakkını verdi
23:28 Bakan Mehmet Şimşek, yeni atanan Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan övgüyle bahsetti: Onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum
23:24 Bakan Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan övgüyle bahsetti: Onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum
23:09 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçında kavga çıktı
23:04 Yöneticiler birbirine girdi! Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçında kavga çıktı
22:58 Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan, Rabona hareketinin kralı Ricardo Quaresma'ya ders
22:54 Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Quaresma'ya 'Rabona'nın tarihsel gelişimini anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2023 00:25:47. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek, yeni atanan Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan övgüyle bahsetti: Onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement