Bakan Şimşek: Piyasada tartışılan vergi paketi bizim süzgecimizden geçmedi
Maliye Bakanı Şimşek, piyasada üzerinde tartışılan vergi paketinin hükümetin süzgecinden geçmediğini belirtti. Ankara'da yapılan bir açıklamada, Şimşek vergi paketinin kapsamının hükümet tarafından onaylanmadığını ifade etti.
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1.07.2024 20:11:34. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Şimşek: Piyasada tartışılan vergi paketi bizim süzgecimizden geçmedi - Son Dakika
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