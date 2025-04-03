Olay iddia: Şimşek TÜSİAD yöneticilerini Brüksel\'e davet etti, savcılık reddetti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Brüksel'de düzenlenecek yatırımcı toplantısına davet ettiği TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras'ın yurt dışına çıkış talepleri, savcılık tarafından reddedildi.

BRÜKSEL'DEKİ ZİRVEYE DAVET ETTİ

Now TV'nin haberine göre, önümüzdeki hafta Brüksel'de düzenlenecek olan yatırımcı toplantısına katılacak olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Genel Kurul'da yaptıkları konuşmalar nedeniyle haklarında yurtdışı yasağı bulunan Orhan Turan ve Ömer Aras'ı da toplantıya davet etti.

SAVCILIK TARAFINDAN REDDEDİLDİ

Şimşek'in Brüksel'e davet ettiği Turan ve Aras'ın yurt dışına çıkış için yaptığı başvurular ise savcılık tarafından reddedildi.