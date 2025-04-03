Olay iddia: Şimşek TÜSİAD yöneticilerini Brüksel'e davet etti, savcılık reddetti - Son Dakika
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Ekonomi

Olay iddia: Şimşek TÜSİAD yöneticilerini Brüksel'e davet etti, savcılık reddetti

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras'ı Brüksel'de düzenlenecek olan yatırımcı toplantısına davet ettiği ancak yurt dışı yasaklarından dolayı savcılığın izin vermediği iddia edildi.

03.04.2025 09:31
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Brüksel'de düzenlenecek yatırımcı toplantısına davet ettiği TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras'ın yurt dışına çıkış talepleri, savcılık tarafından reddedildi.

BRÜKSEL'DEKİ ZİRVEYE DAVET ETTİ

Now TV'nin haberine göre, önümüzdeki hafta Brüksel'de düzenlenecek olan yatırımcı toplantısına katılacak olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Genel Kurul'da yaptıkları konuşmalar nedeniyle haklarında yurtdışı yasağı bulunan Orhan Turan ve Ömer Aras'ı da toplantıya davet etti.

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SAVCILIK TARAFINDAN REDDEDİLDİ

Şimşek'in Brüksel'e davet ettiği Turan ve Aras'ın yurt dışına çıkış için yaptığı başvurular ise savcılık tarafından reddedildi.

NE OLMUŞTU?

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras hakkında, 13 Şubat'taki Genel Kurul toplantısındaki "Politikacılar, iş insanları, gazeteciler sorgulanıyor, tutuklanıyor, kayyım atanıyor, teğmenler ihraç ediliyor" içerikli sunum ve konuşmaları nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Polisler eşliğinde adliyeye götürülen ve savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkan Turan'la Aras hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında zincirleme şekilde "Basın yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Orhan ve Aras hakkındaki "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçu ile ilgili soruşturma ayrıca devam ediyor.

Olay iddia: Şimşek TÜSİAD yöneticilerini Brüksel\'e davet etti, savcılık reddetti
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Son Dakika Ekonomi Olay iddia: Şimşek TÜSİAD yöneticilerini Brüksel'e davet etti, savcılık reddetti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • yobaz deşen:
    olm tusiad a sallıyonuz şimdide yalvarıyonuz ne ayaksınız 0 0 Yanıtla
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