Bakan Uraloğlu, Çukurova Havalimanı'nın 10 Ağustos'ta açılacağını bildirdi Açıklaması - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Uraloğlu, Çukurova Havalimanı'nın 10 Ağustos'ta açılacağını bildirdi Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Havalimanı'nın 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacağını belirtti. Havalimanı, 8 milyon yolcu kapasiteli olup Türkiye'nin en önemli havacılık yatırımlarından biridir. Ayrıca, havalimanının bölge ekonomisine, ticaretine ve turizmine büyük katkı sağlayacağı ve işletmelerin ihracat potansiyelini artıracağı ifade edildi.

20.07.2024 10:40
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Havalimanı'nın 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacağını belirtti.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, kamu kaynağı kullanmadan, yap-işlet-devret modeliyle yaklaşık 244,5 milyon avroluk bir yatırım gerçekleştirdiklerini, bu yatırımdan 25 yıl içerisinde de 297 milyon 100 bin avro kira bedeli sağlanacağını ifade etti.

Uraloğlu, 800 hektar üzerine inşa edilen havalimanının 8 milyon yolcu kapasiteli olduğuna dikkati çekti.

Havalimanının Türkiye'nin en önemli havacılık yatırımlarından olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Başta Adana ve Mersin olmak üzere tüm Çukurova'ya hizmet edecek havalimanımız Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Ağustos'ta hizmete açılacak." bilgisini paylaştı.

Uraloğlu, Türkiye'nin, 4 saatlik uçuş süresiyle, 1,4 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde olduğuna işaret ederek, 2053 hedeflerinin aktif havalimanı sayısını 61'e çıkarmak olduğunu kaydetti.

CAT-II standartlarında, 3 bin 500 metre uzunluğundaki piste en geniş gövdeli yolcu uçaklarının dahi iniş kalkış yapabileceğine dikkati çeken Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"8 milyon yolcu kapasitesiyle Çukurova Havalimanı'mız hem bölgenin hem de ülkenin turizmine ve ticaretine güç katacak, Türkiye'nin kargoda ikinci büyük hubı ve Orta Doğu'ya açılan kapısı olacak. Çukurova Havalimanı'mızdaki kargo trafiğinin de ticaret hacmini 2 katına çıkaracağını öngörüyoruz."

Uraloğlu, 110 bin metrekare kapalı alana sahip terminal binası inşa edildiğinin altını çizerek, havalimanında 40 uçak kapasiteli 217 bin metrekarelik apron, 4 uçak kapasiteli 62 bin metrekarelik kargo apronu, 34 uçak kapasiteli 56 bin metrekarelik genel havacılık apronunun bulunduğunu bildirdi.

"Bölgedeki işletmelerin ihracat potansiyeli artacak"

Uraloğlu, Çukurova Havalimanı sayesinde bölgede ve ülke genelinde, doğrudan ve dolaylı olarak, 3 bin kişiye istihdam sağlanacağını, havalimanının, Mersin ve Adana başta olmak üzere, çevre illere ekonomi, ticaret ve turizm açısından büyük faydası olacağını ifade etti.

Havalimanının faaliyete geçmesiyle bölgenin uluslararası ticaretteki rolünün daha da güçleneceğini vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Hava yoluyla taşımacılık, özellikle acil ve kritik malzemelerin zamanında teslimatını sağlayarak tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesine yardımcı oluyor. Çukurova Havalimanı'mızla daha hızlı ve etkin bir şekilde mal taşınacak, yerel işletmelerin küresel tedarik zincirlerine entegrasyonu kolaylaşacak. Bu da bölgedeki işletmelerin daha geniş pazarlara açılmalarını ve ihracat potansiyellerini artırmalarını sağlayacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Uraloğlu, Çukurova Havalimanı'nın 10 Ağustos'ta açılacağını bildirdi Açıklaması - Son Dakika

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