Bakan Uraloğlu Trabzon Havalimanı İnşaatını İnceledi - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Uraloğlu Trabzon Havalimanı İnşaatını İnceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali inşaatında incelemelerde bulundu ve proje hakkında bilgi verdi. Bakan, gidiş terminalinin 15 Nisan'a kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

30.11.2024 19:16
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Bakan Abdülkadir Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'nda incelemelerde bulundu

TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali inşaatında incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, "Burası dış hatlar gidiş ve geliş terminaliydi. Hemen arkamda geliş terminalini bitirerek hizmete açmıştık. Şimdi burayı gidiş terminali olarak projelendiriyoruz. İnşallah arkadaşlardan aldığımız bilgi 15 Nisan'a kadar bitirilmesi noktasında. Biz de bitirilebileceğini düşünüyoruz ve turizm sezonuna inşallah havalimanımızın dış hatları gidişini de hazır hale getirmiş olacağız" şeklinde konuştu.

Trabzon'a Raylı Sistem Projesi ile ilgili soruya ise Bakan Uraloğlu, "Trabzon'un raylı sistem projesi ile ilgili ihalesini yaptık, aşağı yukarı yer teslim aşamasındayız. Onun öncesinde de gerek büyükşehir belediyesi gerek bakanlığımız sahada birçok incelemeyi de yaptı. Yani bir altlığımız var. O anlamda bir sıkıntı yok; proje kendi takviminde devam edecek. Şimdi tabii burada Karadeniz'de durup da sırtınızı denize verip baktınız mı, o baktığınız vadi, en doğru vadidir. Onun için burada şunu mutlaka beraberce konuşmamız ve böylece yol almamız gerekir. Özellikle Doğu Karadeniz'i dikkate aldığımızda burasının bölgesel gelişmesi bizim için kıymetlidir. Yani tek noktaya odaklanıp da sadece mikro anlamda değerlendirirsek asla doğru yapmayız. O zaman biz Adil bakanımızın da başlatmış olduğu Samsun'dan Sarp'a kadar yani Ordu'yu da Giresun'u da Rize'yi de Artvin'in sahil kesimini de zaten Trabzon içerisinde olacak ve buradaki bütün nüfus potansiyelini de kapsayacak olan sadece yük değil aynı zamanda yolcu taşımacılığında hizmet edecek olan bir proje başlattı. Bu devam ediyor gündemimizde. Ama diğer taraftan Kuzey Güney aksında olan elbette projelerimiz de var ama dediğim gibi bunları bir polemik haline getirmemek lazım. Bunları bir birlikteliğin sağlanması ile vesile kılmamız lazım. Biz bu sahilden geçecek olan güzergahın kesinlikle doğru olduğunu düşünüyoruz ve proje çalışmalarını da başladık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Uraloğlu Trabzon Havalimanı İnşaatını İnceledi - Son Dakika

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