Bakan Uraloğlu, Türkiye'ye yapılan teklifi canlı yayında duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiler - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Uraloğlu, Türkiye'ye yapılan teklifi canlı yayında duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiler

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Liberya'dan havalimanlarını işletmeleri yönünde teklif aldıklarını açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Liberya Dışişleri Bakanı'nın konudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bahsettiğini belirterek "Benzer şekilde talepler geliyor. THY uçuşunu istiyorlar. Ulaştırma alanında ve işletilmesinde ciddi talep var. Madagaskar da 'Lütfen buyurun' diyor" ifadelerini kullandı.

12.04.2025 12:13  Güncelleme: 12:33
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Diplomasi Forumu kapsamında Antalya'da bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNN Türk'te Hakan Çelik'e önemli açıklamalarda bulundu.

YAPILAN TEKLİFİ AÇIKLADI

Dün akşam yemekte aynı masada Liberya Dışişleri Bakanı'nın olduğunu söyleyen Uraloğlu, kendilerine havalimanlarını işletmeleri yönünde teklif yapıldığını belirtti. Liberya Dışişleri Bakanı'nın konudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bahsettiğini söyleyen Uraloğlu, "Benzer şekilde talepler geliyor. THY uçuşunu istiyorlar" dedi.

"KESİNLİKLE SICAK BAKIYORUZ"

Bakan Uraloğlu, konuyla ilgili açıklamasında "Akşamki yemekte aynı masada Liberya Dışişleri Bakanı vardı. Bizden ülkesindeki havalimanlarını işletmemizi istiyor. Gerekli iletişim bilgilerini verdik. Kesinlikle sıcak bakıyoruz. Yemeğin devamında Cumhurbaşkanımıza gitti, bu konudan bahsetti. Ekip göndereceğiz, işletilmesi, genişletilmesi konusunda katkı sağlayacağız. Bu bir anlık gelişen bir durumdu. Benzer şekilde talepler geliyor. THY uçuşunu istiyorlar. Ulaştırma alanında ve işletilmesinde ciddi talep var. Madagaskar da 'Lütfen buyurun' diyor. Oraya gidip sadece para kazanma değil, ilişkileri de geliştiriyorsunuz" ifadelerine yer verdi.

TURİZMDEKİ HEDEFLER

Türkiye'de turizm anlamında çok güzel gelişmeler olduğunu da vurgulayan Uraloğlu, "Antalya havalimanının 35 milyon kişilik terminal kapasitesi vardı geçen yılı 39 milyon kişiyle kapattık. İç ve dış hatlar terminali yapılması gerekiyordu, terminalleri yaptık. 35 milyon olan kapasiteyi 82 milyona çıkardık. İstanbul Havalimanı'nın kapasitesi 90 milyondur, hedefimiz 200 milyondur. Burası da en büyük kapasiteye sahip ikinci havalimanı oldu" şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu, Türkiye\'ye yapılan teklifi canlı yayında duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a ilettiler
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Abdülkadir Uraloğlu, Madagaskar, Politika, Liberya, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Uraloğlu, Türkiye'ye yapılan teklifi canlı yayında duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Oa343862!:
    Ya bunlarla övünüyoruz liberal,madakaskar dediğin ülkeler aç,sefil Niye sizin kafa yapınız geri kalmış, fakir ülkelerle denk Bir sorgulayın bakalım. 54 32 Yanıtla
  • n5685244:
    1 Nisan'da istanbul dan malatya bilet 2266 tl 6 nisan malatya dan istanbul a bilen 4666 tl 5 günde ne değişti acaba bunada bi el atın bizde memnun olalım 49 0 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Teklife bak şaka gibi bide sondakika manşet atmış:) 33 13 Yanıtla
  • 205622:
    yolcu garantili mi vericekler size hainler işletmeyi siz ulkenizdekikeri yolcu garantili hasta garantili geçiş garantili yaptiniz 26 9 Yanıtla
  • mhwrdsr2bb:
    Avrupa birliği diye gelip Afrika birliğine girdik. Tebrikler 20 13 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    Ülkemize daha rahat iltica etmek için olabilir mi acaba bu isteklerinin sebebi 21 7 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Liberya neresi ?Bilen varmı? 21 5 Yanıtla
  • Cenk:
    Bakalım Dünya liderimizden Trump ve İsrail ne isteyecek. Yoksa Fetö gibi onlarada ne istedilerde vermedikmi diyecek. 16 7 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    bu ülkeler nerde ya haritada 5.sınıf ülkeler gitmeye değmez:) 15 7 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    Daha kendi ülkelerindeki olayları çözemediler kendi ülkende yap devret yapıyon başka ülkeye devir almaya gidiyon ???? 11 3 Yanıtla
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