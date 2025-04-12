Bakan Uraloğlu, Türkiye\'ye yapılan teklifi canlı yayında duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a ilettiler

Diplomasi Forumu kapsamında Antalya'da bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNN Türk'te Hakan Çelik'e önemli açıklamalarda bulundu.

YAPILAN TEKLİFİ AÇIKLADI

Dün akşam yemekte aynı masada Liberya Dışişleri Bakanı'nın olduğunu söyleyen Uraloğlu, kendilerine havalimanlarını işletmeleri yönünde teklif yapıldığını belirtti. Liberya Dışişleri Bakanı'nın konudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bahsettiğini söyleyen Uraloğlu, "Benzer şekilde talepler geliyor. THY uçuşunu istiyorlar" dedi.

"KESİNLİKLE SICAK BAKIYORUZ"

Bakan Uraloğlu, konuyla ilgili açıklamasında "Akşamki yemekte aynı masada Liberya Dışişleri Bakanı vardı. Bizden ülkesindeki havalimanlarını işletmemizi istiyor. Gerekli iletişim bilgilerini verdik. Kesinlikle sıcak bakıyoruz. Yemeğin devamında Cumhurbaşkanımıza gitti, bu konudan bahsetti. Ekip göndereceğiz, işletilmesi, genişletilmesi konusunda katkı sağlayacağız. Bu bir anlık gelişen bir durumdu. Benzer şekilde talepler geliyor. THY uçuşunu istiyorlar. Ulaştırma alanında ve işletilmesinde ciddi talep var. Madagaskar da 'Lütfen buyurun' diyor. Oraya gidip sadece para kazanma değil, ilişkileri de geliştiriyorsunuz" ifadelerine yer verdi.

TURİZMDEKİ HEDEFLER

Türkiye'de turizm anlamında çok güzel gelişmeler olduğunu da vurgulayan Uraloğlu, "Antalya havalimanının 35 milyon kişilik terminal kapasitesi vardı geçen yılı 39 milyon kişiyle kapattık. İç ve dış hatlar terminali yapılması gerekiyordu, terminalleri yaptık. 35 milyon olan kapasiteyi 82 milyona çıkardık. İstanbul Havalimanı'nın kapasitesi 90 milyondur, hedefimiz 200 milyondur. Burası da en büyük kapasiteye sahip ikinci havalimanı oldu" şeklinde konuştu.