Bakan Vahit Kirişci duyurdu! Dana ve kuzu karkas alım fiyatı kilogram başına 2 lira arttı - Son Dakika
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Bakan Vahit Kirişci duyurdu! Dana ve kuzu karkas alım fiyatı kilogram başına 2 lira arttı

23.09.2022 20:34

Sosyal medya üzerinden hayvancılıkla uğraşanlara yönelik müjdeler veren Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, dana ve kuzu karkas alım fiyatının kilogram başına 2 lira arttığını duyurdu. Bu artışla beraber dana karkasın kilogramı 96, kuzu karkasın kilogramı da 92 liradan satılabilecek.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya üzerinden hayvancılıkla uğraşanlara yönelik müjdeler verdi. Bakan Kirişçi hem destekleme ücretlerine zam yapıldığını hem de dana karkas ve kuzu karkas alım fiyatını kilogram başına 2 lira artırdıklarını söyledi.

ALIM FİYATI NE KADAR OLDU?

Dana karkas alım fiyatını kilogram başına 2 lira artırdıklarını belirten, Kirişci, "Besicilerimiz prim ve desteklerle birlikte dana karkasın kilogramını 96 liradan satabilecekler. Et ve Süt Kurumumuz, maliyetlere göre piyasada fiyat oluşmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca kuzu karkas alım fiyatını da 2 lira artırıyoruz. Böylece, kuzu karkasın kilogram alım fiyatı 90 liradan 92 liraya çıkmaktadır. Üreticilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

BUZAĞI DESTEĞİ 500 LİRAYA ÇIKTI

Bakan Kirişci, yaptığı diğer paylaşımda da 2022 yılı destekleme kararnamesi kapsamında, Türkiye genelinde hayvan başına 370 lira olan buzağı desteğini 500 liraya yükselttiklerini, ayrıca Türkiye genelinde suni tohumlamadan doğan buzağılara ilave 200 lira ödeyeceklerini belirtti. Bakanlığın yetiştirici bölgesi olarak belirlediği 22 ilde buzağı başına ilave 100 lira olan desteği yüzde 100 artırarak 200 lira yükselttiklerini vurgulayan Kirişci, şunları kaydetti:

"22 ilde yetiştiricilerimize buzağı başına toplamda 900 lira ödeyeceğiz. Türkiye genelinde küçükbaş sürü büyütme desteğini ise 125 liradan 200 liraya çıkarıyoruz. Türkiye genelinde sürü yöneticisi desteğini yüzde 100 arttırarak işletme başına 6 bin liradan 12 bin liraya çıkarıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."

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Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Vahit Kirişci duyurdu! Dana ve kuzu karkas alım fiyatı kilogram başına 2 lira arttı - Son Dakika

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