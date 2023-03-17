Bakan Varank duyurdu! Togg, 24 saat dolmadan 17 bin 275 ön sipariş sayısına ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Varank duyurdu! Togg, 24 saat dolmadan 17 bin 275 ön sipariş sayısına ulaştı

17.03.2023 16:31

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 27 Aralık 2019 tarihinde duyurulan Türkiye'nin yerli otomobili Togg T10X'e, 24 saat dolmadan 17 bin 275 ön sipariş geldiğini duyurdu. 2023 yılı boyunca kullanıcılarla bir araya gelecek olan Togg için çekiliş süreci, 27 Mart'a kadar sürecek.

Ön siparişe açılan Togg'a talep patlaması yaşanıyor. İlk 4 saatte 7 binden fazla ön sipariş verilen Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X için 24 saat dolmadan 17 bin 275 ön sipariş geldi.

BAKAN VARANK DUYURDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "24 saat bile olmadan Türkiye'nin otomobili Togg'a 17 bin 275 sipariş" ifadelerine yer verdi.

Togg'a 24 saat dolmadan 17 bin 275 sipariş geldi

ÖN SİPARİŞ 27 MART'A KADAR SÜRECEK

2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci, 27 Mart'a kadar devam edecek.

28 MART'TA ÇEKİLİŞ YAPILACAK

Bu süreçte Trumore uygulamasından veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, havale ya da kredi kartı aracılığıyla Trumore e-Cüzdan'a 60 bin lirayı aktardıktan sonra ön sipariş vermek istedikleri T10X'i konfigüre edip ön ödemeyi yaparak çekilişe katılmaya hak kazanacak. Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra dijital çekiliş, 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak.

YORUMLAR
500
Togg T10X'e ilk 4 saatte 7 bin 734 ön sipariş verildi Togg T10X'e ilk 4 saatte 7 bin 734 ön sipariş verildi Togg T10X'e ilk 4 saatte 7 bin 734 ön sipariş verildi Togg T10X'e ilk 4 saatte 7 bin 734 ön sipariş verildi

Mustafa Varank, 27 Mart, Türkiye, TOGG, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank duyurdu! Togg, 24 saat dolmadan 17 bin 275 ön sipariş sayısına ulaştı - Son Dakika


Son Dakika
16:45 Sevilla'nın süper yıldızı Rakitic, Arda Güler'in isteğini kırmadı! Fenerbahçe'nin soyunma odasına kadar gitti
16:41 Manchester City'nin şampiyonluk oranı diğer takımlara fark attı! Devler Ligi'nin yıldızı Real Madrid'in oranı hayrete düşürdü
16:34 Sevilla'nın yıldızı Rakitic, Arda Güler'in isteğini gerçekleştirmek için maç sonu Fenerbahçe soyunma odasına gitti
16:30 Afra Saraçoğlu'dan süper mini eteğiyle yatakta cesur pozlar!
16:29 12 yaşındaki sınıf arkadaşlarını ormana götürüp 30 kez bıçaklayarak öldürdüler
16:25 Fakıbaba'nın, harabeye dönen Şanlıurfa için ortaya attığı "Askeri kanal" iddiası olay yarattı
16:21 Bakan Varank duyurdu! Togg, 24 saat dolmadan 17 bin 275 ön sipariş sayısına ulaştı
16:09 Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 18'e çıktı
16:04 Fakıbaba'dan selin vurduğu Şanlıurfa için tartışma yaratacak "Askeri kanal" iddiası
16:04 Afra Saraçoğlu, süper mini eteğiyle yatakta peş peşe pozlar verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2023 16:58:57. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Varank duyurdu! Togg, 24 saat dolmadan 17 bin 275 ön sipariş sayısına ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement