Bakan Vedat Bilgin Türkiye'deki haftalık çalışma saatleri üzerinde çalışma yaptıklarını söylerken İngiltere'yi örnek gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Vedat Bilgin Türkiye'deki haftalık çalışma saatleri üzerinde çalışma yaptıklarını söylerken İngiltere'yi örnek gösterdi

02.05.2023 10:20

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gelişen yeni iş ortamları nedeniyle günlük mesai saatlerinin yeniden ele alınması gerektiğini söyledi. Bilgin, haftalık 45 saat olan çalışma süresinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtirken, "Çalışma saatlerini yeniden düzenlemeliyiz. İngiltere'de 6 saat uygulamasına geçildi, 5 saat deneniyor" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde dikkat çeken bir mesaj verdi. Haftalık 45 saat olan çalışma süresinin kısaltılması gerektiğini belirten Bilgin, "Çalışma saatlerini yeniden düzenlemek zorundayız" dedi.

"EMEKÇİLERİN ÜRETTİKLERİ HİZMET KATLANARAK ARTTI"

Bilgin, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Bu 8 saat talebinin olduğu dönem hepimizin bildiği gibi sanayi çağının başladığı dönemdi. Herhalde araya giren bu teknolojik değişimle, bu teknolojik devrimle işçilerin, emekçilerin, hizmet sektöründe çalışan emekçilerin ürettikleri değer, ürettikleri ürün, ürettikleri hizmet katlanarak artmıştır.

"ÇALIŞMA HAYATIMIZI YENİDEN DÜZENLEMEK DURUMUNDAYIZ"

Bunun için artık günümüzde tartışılması gereken, bu 1 Mayıslarda tartışılması gereken ilk şey çalışma sürelerinin halen sanayi çağının başlangıcında talep edilen 8 saat civarında kalması olabilir mi? Elbette açıkça olamaz. Dolayısıyla biz Türkler de çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden daha insani şartlarda, emeğin verimliliğini birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak yeniden düzenlemek durumundayız."

"İNGİLTERE'DE 5 SAAT DENEMESİ YAPILIYOR"

İngiltere'de 6 saat uygulamasına geçildiğini belirten Bilgin, "5 saat denemesi yapılıyor. Dünyanın birçok yerinde, bu çalışmalar yapılıyor. 1 Mayıs'ta bunları düşünerek çalışma ilişkileri üzerinde tartışmamız gerekir" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (20)
  • Oteller Zinciri: Aynen öyle size katılıyorum dul ve yetim maaslarına bi düzenleme getirilmesi gerekiyo zaten eşi ölmüş tek kalmış daha çok ihtiyacı varken aldığı maasa bakarmısınız 5400tl Cevap Yaz 9 0 Yayından Kaldır
  • Nuray Yigit: dul ve yetimine acımamış 5000 e mahkum etmiş sadece tek maaş alanları işçiye acıyacak evet siz geçinin 5000 tl ilede görelim Cevap Yaz 23 7 Yayından Kaldır
  • Oktay KUŞÇU: Bunlar son çırpınışlarınız! Geliyor gelmekte olan... Cevap Yaz 21 44 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
Bakan Bilgin: İngiltere'de 5 saat deneniyor, Türkiye'de de çalışma saatlerini yeniden düzenlemeliyiz Bakan Bilgin: İngiltere'de 5 saat deneniyor, Türkiye'de de çalışma saatlerini yeniden düzenlemeliyiz

Vedat Bilgin, 1 Mayıs, England, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Vedat Bilgin Türkiye'deki haftalık çalışma saatleri üzerinde çalışma yaptıklarını söylerken İngiltere'yi örnek gösterdi - Son Dakika


Son Dakika
20:16 PSG taraftarı tesisi bastı! Başkan Khelaifi ve Messi topun ağzında
20:06 Her şey derbiden sonra oldu! Beşiktaşlı yönetici, Dursun Özbek'i bakın hangi özelliğinden vurdu
19:39 Kılıçdaroğlu 4 saniyelik bir video paylaştı! "Sebebi Erdoğan" deyip kapattı
19:33 4 saniyelik video yayınlayan Kılıçdaroğlu "Sebebi Erdoğan" deyip kapattı
19:22 Görüntüleri izleyenlerin yürekleri sızladı! İhmalkar şoför yüzünden yaralanan Başantrenör Erdem Can'ın tedavisi 3 hafta sürecek
19:16 Görüntüler yürek sızlattı! Sorumsuz şoför yüzünden yaralanan Başantrenör Erdem Can'ın tedavisi 3 hafta sürecek
19:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Zigana Tüneli açılışı yapıldı, Gümüşhane-Trabzon arası 1 saatten 30 dakikaya düştü
19:01 Yardım bahanesiyle hırsızlık! Talihsiz kadın durumu fark edince polise koştu
18:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Zigana Tüneli açıldı: 1 saatlik yol 30 dakikaya düştü
18:24 Rakamı duyanlar kulaklarına inanamadı! Damızlık koç 91 bin liradan alıcı buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2023 20:28:34. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Vedat Bilgin Türkiye'deki haftalık çalışma saatleri üzerinde çalışma yaptıklarını söylerken İngiltere'yi örnek gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement